Uova di cioccolato oltre la crisi con nuovi gusti e meno zuccheri

Rallenta, ma resta in positivo il consumo di cioccolato in Italia. Sarà che da sempre è considerato un potente comfort food, soprattutto in tempi di grande incertezza: proprio il cioccolato fondente è risultato al primo posto degli alimenti associati alla felicità in una ricerca di Uber Eats su cibo ed emozioni, condotta in occasione della Giornata della Felicità lo scorso 20 marzo. E non è un caso quindi se durante la pandemia i consumi di cioccolato si siano impennati: Covid e restrizioni ne hanno spinto le vendite con un aumento addirittura del 18,5% nella prima settimana di lockdown (fonte: Nielsen). Una tendenza confermata pure dal delivery. Dalle analisi di Just Eat anche la consegna a domicilio ha visto incrementare del 35% le ordinazioni durante la pandemia: nel 2020 sono stati recapitati a casa oltre 15mila kg di cioccolato.

Nel 2021 la crescita ha rallentato, tuttavia senza fermarsi: il mercato dei fuoripasto dolci ha superato i 2,1 miliardi di euro (+2,6%). Ma ha coinvolto maggiormente il segmento degli ovetti (+26,5% a valore per quasi 40 milioni di euro), seguiti da praline e cioccolatini (+7,1% per 357 milioni di euro (dati Nielsen, anno terminante al 30 gennaio 2022). Mentre il segmento più importante, quello delle tavolette (542 milioni di euro) dopo le alte performance del 2020, ha avuto un calo di quasi il 6 per cento. Anche le uova pasquali hanno avuto la loro rivincita: dopo una disastrosa Pasqua 2020 – che aveva visto un crollo del 30% – le vendite 2021 secondo i dati Iri si sono chiuse a oltre 365 milioni di euro, in netta ripresa (+60%).

Cosa ci si aspetta da questa Pasqua 2022? «Con tutte le cautele del caso – risponde Mario Piccialuti, direttore generale di Unione Italiana Food – possiamo dire che l’andamento delle vendite del 2021 ci fa ben sperare anche per il 2022, i consumatori hanno voglia di riprendere a incontrarsi e di celebrare le festività con i dolci tipici della tradizione. Certamente il periodo del 2020 non può essere calcolato come un anno di riferimento, tenuto conto delle chiusure straordinarie e del lockdown dovuti all’emergenza sanitaria, e speriamo che, dopo una sostanziale tenuta del 2021, la prossima Pasqua torni pienamente a consumi pre pandemici». E intanto le aziende si adeguano alle nuove richieste dei consumatori. Secondo l'ultima analisi effettuata da Mintel – società internazionale di ricerche di mercato – i trend che guideranno il mercato del cioccolato sono: innovazione dei sapori, sostenibilità, stagionalità e riduzione della percentuale di zuccheri. In quest’ultima direzione si è mossa Natruly, start up spagnola sbarcata in Italia lo scorso autunno, con una linea di cioccolati senza zucchero, grazie alla radice di cicoria che, introdotta per amalgamare gli ingredienti, ha dimostrato anche di poter eliminare i dolcificanti.

Sulla sostenibilità, invece, Icam Cioccolato ha presentato al recente Sigep la sua nuova brand identity: cura lungo tutta la filiera, attenzione alle persone e all'ambiente, investimenti costanti in innovazione. Concetti racchiusi nel nuovo pay off “Chocolate by Nature”. Rimboschimento, stop alla deforestazione e riduzione di emissioni, sono al centro anche della politica di Ritter Sport – terzo brand europeo nel segmento delle tavolette di cioccolata – che ha ricevuto per la seconda volta il premio “Best in the World” ai Sustainability Report Awards 2021. In particolare con il progetto El Cacao in Nicaragua, dove in 1.200 ettari, sono stati piantati circa un milione e mezzo di alberi e piante di 120 tipi differenti, offrendo rifugio a 100 specie diverse di animali.

Caffarel, marchio di Lindt Italia, con una tradizione di quasi 200 anni di finissimo cioccolato e qualità delle materie prime, propone una gamma di prodotti tutti rigorosamente Made in Italy in occasione della Pasqua 2022. Come il nuovo Uovo Cremì Gianduia Fondente con Crema di Mandorla e Granella di Amaretto: un doppio strato in cui il vellutato Gianduia fondente avvolge un guscio interno di golosa crema alla mandorla e croccanti all'amaretto.

Per i più sofisticati invece c’è l’Uovo Decò al Latte con Granella di Nocciola Caramellata e Fragola novità firmata Caffarel dedicata a chi ama i sapori e le ricette più particolari. Il cioccolato al latte è avvolto e decorato da una croccante granella di nocciola caramellata e pepite di fragola liofilizzata.