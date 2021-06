Up! love it disegna capi sartoriali da enfatizzare con tessuti ricercati

2' di lettura

Tessuti ricchi, ricercati, colorati con abbinamenti di tinte a effetto. È il segno distintivo delle collezioni elaborate da Stefania Ferrario, architetto, che ha creato lo Studio Up! Love it con il quale offre un servizio di consulenza stile a 360 gradi. «L’obiettivo del brand è realizzare capi unici, senza tempo, carichi di personalità e fascino, assolutamente non convenzionali» racconta Stefania, che sottolinea la sua passione proprio per la ricerca di colori e tessuti, accostamento di tinte e trame originali che lei stessa crea.

Le linee pulite vengono proprio valorizzate dalla ricercatezza dei tessuti, a sottolineare una visione estetica unica in equilibrio tra ironia allegria lusso e bellezza.



«Molti tessuti nascono da miei disegni, partendo sempre da una base realizzata - dice Stefania -. Mischio i colori per ottenere nuove trame».

«Parto in genere da una trama - racconta -, mi faccio dare la cartella colori di tutti i componenti dai produttori e a quel punto realizzo un mio mix personalizzato. Colori come il verde e tutte le sue tonalità o il fucsia per me sono continuativi, sono colori capisaldo delle mie collezioni».

Nello showroom realizzato nella casa della nonna a Milano, come una dimora accogliente e luminosa che ricorda gli atelier di una volta, Stefania riceve le clienti per analizzarne bisogni e desideri. Un piccolo salotto dove ci si sente a proprio agio tra tessuti jacquard e pizzi e tra i modelli esposti come campionario.