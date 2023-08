Upper Slaughter tra torrenti, case dai tetti spioventi e cavalli liberi

Nel villaggio di Upper Slaughter, la Land Rover verde presa a noleggio e già arredata sul cruscotto da magneti che raffigurano Re Carlo mentre attraversa un bosco con un bastone per cercare i funghi, si è subito incantati dal suo placido ruscello che unisce questo borgo con quello di Lower Slaughter. Il simbolo di questa unione sono appunto le vestigia del castello normanno, ma poi si è liberi di rincorrere con lo sguardo i cavalli, i cigni, accarezzare con le mani le mura delle case padronali dai tetti a spioventi e le facciate elisabettiane. Su questi docili pendii, per lunghi anni i soldati venivano a ringraziare il destino che aveva permesso loro di avere salva la vita durante i conflitti bellici. The Seven Tuns è il pub ideale per assaggiare la cucina locale tra i fiori colorati e le classiche sfide del tiro alle freccette

