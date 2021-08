Uragano Ida su New Orleans: perde potenza ma fa un morto. Città senza luce

2' di lettura

L’uragano Ida si abbatte sulla Louisiana con venti più sostenuti di Katrina. Morta una persona colpita da un albero sradicato. Il livello delle acque ha già superato uno degli argini nel sudest dello Stato. New Orleans è al buio, l’unica elettricità disponibile è prodotta con i generatori. La città rischia di restare senza luce per le prossime tre settimane a causa dei danni di quello che a questo punto si presenta già come l’uragano più violento che abbia mai colpito lo Stato. «Ida - ha detto il presidente Usa Joe Biden - è potenzialmente devastante. Preghiamo per il meglio, ma ci stiamo preparando per il peggio». Ciononostante l’uragano perde potenza: ha toccato terra come categoria 4, più forte quindi di Katrina, per essere declassato a categoria 3 e poi a 2.

Il combinato disposto Ida-Covid

L’unica energia disponibile per le emergenze, in questo momento a New Orleans, è prodotta dai generatori. Le piogge torrenziali di Ida stanno mettendo a dura prova gli argini costruiti in Louisiana dopo Katrina. Al momento, riferiscono i media, sembrano reggere anche se in alcune aeree dello stato il livello delle acque è salito talmente tanto da superarli. I forti venti, fino a oltre 240 chilometri orari, stanno spazzando via tetti, alberi e pali elettrici: ai residenti è chiesto di restare al riparo fino a nuovo ordine visto che molte strade nello Stato sono già inagibili anche ai mezzi di soccorso.

Loading...

Ospedali già pieni

Gli ospedali, già pieni per il Covid, si preparano al peggio con un numero di posti letto al lumicino. Proprio il virus rischia di complicare i soccorsi: oltre agli ospedali già invasi e alcuni danneggiati da Ida, le strutture allestite per ospitare chi è in difficoltà funzionano a capienza limitata per favorire il distanziamento sociale e limitare una possibile esposizione al Covid in uno degli Stati che conta il più basso tasso di vaccinazioni in America.

Biden: «Siamo già al lavoro»

Joe Biden segue dalla Casa Bianca l’evoluzione mantenendosi costantemente in contatto con la protezione civile. Il presidente ha visitato nelle ultime ore la sede della Federal Emergency Management Agency, dove ha invitato la popolazione negli Stati colpiti da Ida a seguire le istruzioni delle autorità locali e assicurato che il governo è pronto ad aiutare. «Siamo già al lavoro. Ci saremo per aiutare a rialzarvi il prima possibile», ha detto osservando come Ida sia «potenzialmente devastante». Nelle prossime ore, passato il peggio, si potrà tracciare un primo bilancio. Nel frattempo la Louisiana e New York trattengono il fiato sperando che non si ripeta Katrina.