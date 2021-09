Uragano Ida, almeno 10 morti sulla East Coast: stato d’emergenza a New York

2' di lettura

Stato d’emergenza e almeno sette morti a New York City, 600mila persone senz’acqua in New Jersey. L’uragano Ida si abbatte sulla East Coast degli Stati Uniti con la sua «coda», creando grande apprensione. Il governatore di New York, Kathy Hochul, ha dichiarato lo stato di emergenza perché la «coda» della tempesta ha causato massicce inondazioni in città e negli Stati Uniti nordorientali. «Lo faccio per aiutare i newyorkesi colpiti dalla tempesta», ha twittato Hochul. Ida, che domenica si è abbattuto sugli Stati Uniti meridionali come uragano di categoria 4, ha causato tornado e inondazioni mentre si dirigeva verso Nord.

Il bilancio, provvisorio, è di almeno 10 morti tra New York, Virginia, New Jersey e Maryland. Lo rende noto il New York Times, citando fonti della polizia locale. Fra le vittime, anche un bimbo, o una bimba, di due anni.

Loading...

Mai così tanta pioggia a New York in un’ora

Mercoledì la città di New York ha registrato, nell’arco di soli 60 minuti, 80,01 mm di pioggia, la più grande quantità d’acqua mai caduta sulla metropoli statunitense: lo riporta Sky News. Il rilevamento è stato fatto al Central Park di Manhattan dalle 20:51 alle 21:51 di mercoledì ora locale. Il record precedente, di 49 mm, era stato segnato il mese scorso dopo il passaggio della tempesta tropicale Henri.

Inondazioni e morte nel New Jersey

Almeno una persona è morta annegata nel New Jersey in seguito alle inondazioni provocate. Lo riporta Sky News sottolineando che anche il governatore Phil Murphy ha dichiarato lo stato di emergenza. Tutti i collegamenti ferroviari, eccetto quelli con Atlantic City, sono stati sospesi. Proseguono intanto le operazioni di evacuazione dei passeggeri della rete metropolitana di New York City, riporta la Cnn.

Vittime anche negli Stati del sud

Sette le vittime negli Stati Uniti meridionali. In Lousiana ci sono almeno 600mila persone senz’acqua. Enormi tornadi si sono abbattuti anche in Pennsylvania e Maryland, dove un diciannovenne è morto e un altro è disperso a causa dell’allagamento di un edificio. Il servizio metereologico ha esortato a non guidare per le strade allagate.