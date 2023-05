Ucraina ultime notizie. Attacco con droni a Mosca, colpiti due edifici

7:18 Zelensky, stabilite tempistiche su come andremo avanti

«Come di consueto, il capo di Stato Maggiore e i comandanti delle direzioni operative hanno riferito al Comando. Non solo la fornitura di munizioni, non solo l’addestramento di nuove brigate, non solo le nostre tattiche. Ma anche i termini. Questo è ciò che è più importante. Tempistiche su come andremo avanti. Le decisioni sono state prese». Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo consueto messaggio serale.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. (AP Photo/Louise Delmotte, Pool)