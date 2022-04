Urban-Air Port lancia l’aeroporto più piccolo al mondo per i «taxi volanti»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo gli aero-taxi, ora gli investitori si concentrano sui vertiporti le strutture che dovranno gestire gli hub per i decolli e gli atterraggi dei taxi volanti elettrici. L’ultima iniziativa arriva dal Regno Unito dove la start up Urban-Air Port, ha raccolto un finanziamento da 20 milioni di sterline in un anno per il lancio di queste strutture modulari adattabili in spazi ristretti.

L’aeroporto più piccolo del mondo

Gli ultimi investitori a scommettere sulla start up sono la società canadese di servizi aeronautici Dymond Group focalizzata sulle infrastrutture e il fondo immobiliare europeo M7. Azionista di minoranza anche i giapponesi della Hyundai che all’inizio dell’anno ha ha acquisito una partecipazione di minoranza. Tra i partner della start up c'è l’aeroporto internazionale di Monaco, in Germania. In un anno Urban-Air Port ha raddoppiato il suo finanziamento dagli iniziali 10 milioni di sterline favorito dal crescente interesse nel settore dell’aviazione elettrica.

I produttori di aero-taxi elettrici a decollo e atterraggio verticale entreranno in servizio nei prossimi due anni e quando saranno operativi avranno bisogno di infrastrutture da cui operare, con un impatto sull’ambiente importante per il raggiungimento dei target di riduzione delle emissioni nocive. Mentre dozzine di progetti eVTOL di aziende come Vertical Aerospace, Volocopter e Joby Aviation sono in competizione per arrivare primi sul mercato, sono poche le start-up infrastrutturali oltre a Urban-Air Port, si annovera la rivale britannica Skyports, i due attori principali.

Nei giorni scorsi Urban-Air Port ha aperto il suo primo hub Air-One a Coventry a 150 chilometri a Nord di Londra per una dimostrazione di tre giorni di quello che sarà l’aeroporto più piccolo al mondo: con un aerotaxi sarà possibile raggiungere la capitale inglese in 20 minuti invece delle 2 ore necessarie se si utilizza l’auto. L’iniziativa di Coventry è stata «una prima dimostrazione al mondo di un hub completamente operativo per veicoli elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) - come i taxi aerei - e droni cargo autonomi», ha detto il fondatore e ceo Ricky Sandhu nel corso della presentazione di Air-One che occupa uno spazio di 1.700 metri quatrati e può essere montato e smontato velocemente.

Dal mini aeroporto decolleranno anche i droni cargo UAV, velivoli senza pilota. A differenza dei taxi volanti, i droni cargo sono una tecnologia collaudata per la consegna di piccolo pacchi come quelli degli acquisti online o consegnare medicinali vitali in luoghi altrimenti inaccessibili.