Urban Suite, una nuova Bmw i3 a due soli posti sfila al Ces di Las Vegas Sarà esposta al Ces di Las Vegas l'EV riconfigurata per offrire un'esperienza di mobilità adattata alle esigenze individuali del passeggero, a dimostrazione che i viaggi in futuro non avranno nulla a che fare con le dimensioni dell'auto

Dopo sette anni che hanno fatto delle i3 l'auto elettrica più venduta fra le compatte premium, Bmw ha deciso di far debuttare al Ces di Las Vegas (7-10 gennaio) una i3 in versione Urban Suite trasformata con solo il sedile del conducente e il cruscotto lasciati inalterati, ma con interni che hanno l'atmosfera rilassata di un salotto di lusso.

L'obiettivo era quello di creare uno spazio invitante in cui trascorrere il tempo con un alto grado di benessere, insomma il luogo perfetto per rilassarsi, godersi l'intrattenimento in auto o concentrarsi sul lavoro in un ambiente rilassato.

Tutto ciò è stato ottenuto aggiungendo, tra le altre cose, un sedile ampio e confortevole con poggiapiedi, connettività 5G superveloce con il mondo esterno, uno schermo che si ribalta dal padiglione e una “sound zone” personale.

La Urban Suite rappresenta anche il logico sviluppo dell'impegno del Bmw per la mobilità sostenibile. La vettura è caratterizzata da un approccio olistico all'utilizzo responsabile delle risorse che comprende il gruppo propulsore a zero emissioni locali, l'attenta selezione dei materiali e i processi di produzione coinvolti.

I tessuti contenenti materiali riciclati si fondono con legno certificato e pelle conciata con estratti naturali delle foglie di ulivo, mentre i tappetini sono realizzati con materiali riciclabili che possono essere reimmersi nel ciclo di produzione, secondo i principi dell'economia circolare.