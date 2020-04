«Urgente la liquidità alle imprese, occorre difendere il lavoro»

Ma non teme che, in assenza di un’indicazione sull’avvio della ripresa d’attività, si parla della metà di aprile o di maggio, interi settori produttivi rischino di essere cancellati e tanti cittadini in situazione di grande difficoltà economica, finiscano per perdere ogni speranza?

Le misure straordinarie che il Governo sta mettendo in campo e la necessaria discussione in Europa devono servire proprio ad evitare questi rischi. Ripeto, non servono forzature, ma un lavoro collegiale per arrivare ad una graduale riapertura delle attività. Non siamo ancora fuori dal picco dei contagi. È importante continuare ad assicurare la tutela e la sicurezza, a partire dalle persone che già oggi sono al lavoro, poi affrontare gradualmente la situazione.

Si può pensare ad un utilizzo intelligente degli ammortizzatori sociali, che si accompagni ad una diversa modulazione degli orari di lavoro, per gestire una riorganizzazione ed una riduzione degli orari finalizzata a lavorare in sicurezza. È decisivo che le persone abbiano fiducia e siano coinvolte, questa è la condizione per affrontare un domani la ripresa.

Sono convinto che il lavoro sconfiggerà il virus, ma perché ciò accada deve essere un lavoro svolto in sicurezza. Per questa ragione abbiamo firmato un protocollo sulla sicurezza insieme alle associazioni datoriali con le regole per garantire la protezioni nei luoghi di lavoro che restano aperti. Continuare con proclami pubblici non aiuta, è il momento della responsabilità.

Questa epidemia cosa ci sta insegnando?