Urla, musica alta, cani che abbaiano: la quarantena rumorosa in condominio può costare una condanna

I precedenti analizzati dai giudici

A Lucca una coppia è stata condannata a 300 euro di ammenda per aver lasciato due cani liberi di abbaiare anche di notte, dando fastidio all’intero vicinato. L’esposto era arrivato da 31 persone che lamentavano l’impossibilità di chiudere occhio. Per il giudice non c’è dubbio che il proprietario o chi ha in custodia animali domestici debba impedire rumori fastidiosi per gli altri con tutti i mezzi possibili (Corte di cassazione, sentenza del 24 agosto 2018 n° 38901).

Allo stesso modo integrano in reato le urla e i rumori di un condomino percepibili dalla strada (Corte di cassazione, sentenza del 1 marzo 2018, n. 9361).

Può far scattare l’illecito penale anche fare ginnastica con la musica ad alto volume o tenere costantemente la tv accesa in modo da dare disturbo agli altri (Corte di cassazione, sentenza del 17 aprile 2018 n° 17124).

Ma anche le urla dei bambini possono far arrivare alla condanna.

Per la Suprema Corte il vociare durante tutto il giorno e la sera, provocato dagli schiamazzi e della musica, tale da impedire ai vicini di guardare addirittura la tv, integra il reato.

In alcuni casi gli schiamazzi erano arrivati a far vibrare i vetri dei vicini, ma è stato necessario arrivare al processo penale per porre rimedio alla situazione (Corte di cassazione, sez. III Penale, sentenza del 5 maggio 2017 n° 21923).