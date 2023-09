Urso: l’industria parteciperà al patto anti inflazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Sono molto soddisfatto, il sistema Italia unito parteciperà a questo trimestre di inflazione per contenere i prezzi di beni a più largo consumo non soltanto alimentari, dal primo d’ottobre al 31 dicembre, e credo che questo sia un successo del sistema Italia». È quanto ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso al termine dell’incontro con vertici di Federalimentare, Unionfood, Centromarca e Ibc, parlando di «sforzo collettivo del sistema paese per contenere i prezzi» . «Abbiamo apprezzato - ha detto il ministro - la volontà delle associazioni che parteciperanno al patto anti-inflazione insieme alla distribuzione, a commercianti, esercenti, grande distribuzione e anche a altre associazioni di impresa».

«Il paniere tricolore colpo definitivo all’inflazione»

Il trimestre anti-inflazione, ha continuato Urso, avrà «un paniere tricolore che sarà davvero tale, tutti insieme uniti e in campo. Un paniere di prodotti di largo consumo, alimentari e non, cui quali tutti si impegnano a contenere i prezzi. Questo darà - secondo Urso - un colpo definitivo all’inflazione a beneficio di tutto il sistema Paese e darà fiducia ai consumatori e potranno, in questo modo, rifornirsi di quello che necessitano a prezzi più contenuti». Inoltre sarà insediato al Mimit, ha aggiunto il ministro, «un tavolo sui beni di largo consumo per lavorare insieme, in maniera sistemica continuativa e strutturale, per contenere i prezzi della produzione quindi i prezzi al consumo».

Il protocollo del 4 agosto

Il 4 agosto Urso ha sottoscritto un protocollo di intesa con i rappresentanti delle associazioni della distribuzione moderna e del commercio tradizionale. In base a questo protocollo, dal primo ottobre scatterà il trimestre anti inflazione sul carrello della spesa.

La scadenza del 10 settembre

Entro il 10 settembre saranno definite con le associazioni che hanno sottoscritto l'accordo, che riguarda anche beni primari non alimentari come i prodotti per l'infanzia, le modalità del «trimestre anti inflazione», che durerà dal 1 ottobre al 31 dicembre e che prevedrà prezzi calmierati su una selezione di articoli rientranti nel “carrello della spesa”, attraverso diverse modalità, come l’applicazione di prezzi fissi, attività promozionali sui prodotti individuati, o mediante iniziative sulla gamma di prodotti a marchio come carrelli a prezzo scontato o unico.

La trattativa

In un primo momento l'accordo è stato siglato da Urso, e dai rappresentanti di Federdistribuzione, Associazione Nazionale Cooperative dei Consumatori COOP, Associazione Nazionale Cooperative fra i Dettaglianti, Confcommercio – Imprese per l’Italia, Federazione Italiana Esercenti settore Alimentare - Fiesa Confesercenti, Federfarma - Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiana, A.S.SO.FARM. Federazione Aziende e Servizi Socio Farmaceutici, Federazione Farmacisti e Disabilità Onlus, Movimento Nazionale Liberi Farmacisti (MNLF) - Confederazione Unitaria delle Libere Parafarmacie Italiane (CULPI), Federazione Nazionale Parafarmacie Italiane, Unione Nazionale Farmacisti Titolari di Sola Parafarmacia (UNaFTISP). Ora il governo punta a estendere l'intesa contro l'inflazione all'industria. Ora si aggiunge anche l’industria. Secondo quanto risulta a Il Sole 24 Ore, verrebbero firmati due documenti, anche in due momenti separati, nei prossimi giorni, forse a partire da oggi. Alla presentazione del patto dovrebbe poi partecipare anche la premier Giorgia Meloni di ritorno dal G20 in India.