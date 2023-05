Urso: «Pasticcio Def? È stato un incidente, maggioranza è coesa»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il pasticcio alla Camera sul Def? La maggioranza «è coesa e ampia» e «si è trattato di un incidente». Mentre, sul Pnrr, «noi abbiamo fatto ciò che serve al Paese». E ancora, «abbiamo smentito i profeti di sventura, noi siamo cresciuti e più di altri. C’è finalmente una politica industriale di questo paese e gli indici di fiducia sono in crescita». Ai microfoni di Maria Latella, ospite al suo Caffè della Domenica, in onda su Radio 24, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha provato a rassicurare sulla stabilità del governo alla vigilia dell’incontro, convocato per le 19, tra la premier Giorgia Meloni e sindacati sul nuovo pacchetto lavoro. «Ci aspettiamo una risposta positiva sia dai sindacati, sia dalle associazioni delle imprese.Sarà un segnale molto importante e significativo per i lavoratori italiani».

Sul Def è stato un incidente, maggioranza è coesa

Tanti i temi toccati dal ministro, a cominciare dal Def e dalla bocciatura incassata dall’esecutivo in Parlamento lo scorso giovedì che Urso però minimizza. «C’è stato - spiega - un eccesso di sicurezza alla Camera per via della maggioranza più ampia. Si è trattato di un incidente. La maggioranza è coesa e ampia».

Loading...

Sul Pnrr abbiamo fatto ciò che serve al Paese

Poi un passaggio sul Pnrr nel pieno del confronto tra Roma e Bruxelles che ha appena sbloccato il via libera al pagamento della terza rata da 19 miliardi. L’ex presidente del consiglio Mario «Draghi sul Pnrr, Piano nazionale di ripresa e di resilienza, ha avuto poche settimane per cantierare i progetti. Noi abbiamo fatto ciò che serve al Paese», ha aggiunto. E poi, con uno sguardo all’azione del suo dicastero, ha evidenziato che «abbiamo risolto crisi» industriali «annose come Whirpool a Napoli, un caso emblematico di come il governo sa risolvere le questioni».

Cresciamo più di altri, smentiti i profeti di sventura

Urso rassicura poi anche rispetto a un possibile allarme dei mercati per la situazione italiana. «La risposta di consumatori e mercati e delle imprese è positiva alle azioni messe in campo dal governo Meloni, sono stati smentiti i profeti di sventura. Noi siamo cresciuti più delle altre economie. E questo faremo coi prossimi provvedimenti all’attenzione del Consiglio dei ministri, sin da quello che sarà portato in Cdm domani 1 maggio e che sarà un segnale importante e positivo ai lavoratori italiani, insieme a quelli già realizzati e mi riferisco anche e non solo al taglio del cuneo fiscale».