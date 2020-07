Urus, il suv Lamborghini taglia il traguardo delle 10.000 unità prodotte A due anni circa dal lancio, il modello a ruote alte del brand di italiano che fa parte del Gruppo Audi si conferma l'auto di punta dell'offerta di un'offerta sempre più livello internazionale di Corrado Canali

La Urus numero 10.000 è uscita dalle linee produttive della fabbrica di Casa di Sant'agata Bolognese. Dalla presentazione nel dicembre del 2017 il mega suv di Lamborghi ha garantito un costante incremento delle vendite del costruttore di vetture super sportive made in Italy dell'Audi: l'anno scorso, primo anno di commercializzazione su base annuale, di Urus ne sono state consegnate 4.962 unità. In aggiunta va detto che sempre nel 2017 2017 l'area della fabbrica Lamborghini di Sant'Agata, proprio in previsione dell'arrivo della nuova Urus, è cresciuta da 80mila a 160mila metri quadri.

La linea di assemblaggio della modello a ruote alte, inoltre, integra nuove tecnologie produttive ad alta precisione così da affiancare gli operatori nelle attività di assemblaggio. Infine l'anno scorso è stato inaugurato un impianto di verniciatura ad elevata automazione dedicato esclusivamente alla Urus, mentre le scocche arrivano dalla fabbrica Volkswagen di Zwickau. Ecco perché il traguardo delle 10.000 unità prodotte è stato festeggiato a Sant'Agata Bolognese con particolare risulto. Non a caso l'esemplare numero 10.000 che è destinato al mercato russo è nel colore Nero Noctis Matt, in abbinamento al pack in carbonio cui si aggiungono degli interni bicolore nelle tonalità nera e arancione e inserti in carbonio.

Proprio per soddisfare al meglio le richieste degli acquirenti di Urus nei giorni scorsi è stata presentata la nuova collezione colori destinata alla Lamborghini Urus e denominata Pearl Capsule che offre un look bicolore dalle tonalità perlate ultra brillanti. E prevece il Giallo Inti, l'Arancio Borealis e il Verde Mantis, tutte colorazioni abbinate al nero lucido del tetto, diffusore dietro, labbro dello spoiler e altri dettagli ancora. La Urus Pearl Capsule è disponibile in opzione per le Urus model year 2021 ed è offerta in abbinamento con un'ampia gamma sia di colori che di funzioni. Come è noto la Urus è offerta in un'unica motorizzazione, il V8 biturbo a benzina di 4.000 cc con 650 cv di potenza e 850 Nm di coppia che consentono prestazioni mozzafiato per questa tipologia di vetture: un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi oltre ad una velocità massima che si attesta sui 305 km/h.