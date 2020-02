Usa 2020: Bloomberg potrebbe candidare Hillary Clinton alla vicepresidenza Lo scrive il Portale Drudge Report, citando fonti vicine alla campagna elettorale del tycoon americano. Bloomberg scenderà in campo il 3 marzo

Usa 2020: al via le primarie dem

Michael Bloomberg potrebbe scegliere Hillary Clinton come candidata alla vicepresidenza degli Stati Uniti. Lo scrive il portale statunitense Drudge Report, citando alcune indiscrezioni trapelate dalla campagna elettorale dell'ex sindaco di New York. Fonti vicine a Bloomberg minimizzano i rumor: «Siamo concentrati sulle primarie e non sulle speculazioni». Da alcuni sondaggi interni, però, il ticket Bloomberg-Clinton emergerebbe come «un'asse formidabile».

A quanto emerge, Bloomberg sarebbe disposto a spostare la sua residenza dallo stato di New York alla Florida o al Colorado. La legge statunitense impedisce a presidente e vicepresidente di provenire, almeno formalmente, dallo stesso stato.

La corsa per la leadership dei Democratici

Negli Stati Uniti sono entrate nel vivo le primarie per la scelta del candidato che sfiderà Donald Trump nelle presidenziali del novembre 2020. Bloomberg, ex sindaco (repubblicano) di New York e fondatore del gruppo omonimo di news finanziarie, scenderà in campo il 3 marzo, in occasione del cosiddetto Super Tuesday. I sondaggi sembrano remare a sua favore, complici gli spot milionari e lo scontro già ingaggiato con lo stesso Trump.

I primissimi round delle primarie hanno visto crescere l’outsider Pete Buttigieg (vittorioso nello Iowa) e soprattutto Bernie Sanders, il senatore del Vermont che rappresenta l’ala più a sinistra dei Democratici. Al momento la figura più sfavorita sembra quella di Joe Biden, espressione dell’establishment del partito, inchiodato nel voto del New Hampshire all’8,4%.ù

