Usa 2020: sondaggio Fox, Biden-Harris avanti di 5 punti

Il ticket presidenziale dem è avanti di cinque punti a livello nazionale su quello repubblicano Trump-Pence, 51% a 46%

Il ticket presidenziale dem Biden-Harris è avanti di cinque punti a livello nazionale su quello repubblicano Trump-Pence, 51% a 46%: è quanto emerge da un sondaggio di Fox News, il primo della tv conservatrice che include anche i 'running mates' nei voti di preferenza.

Lo scarto, precisa Fox, è vicino al margine di errore.

Agguato a due agenti, Trump invoca la pena di morte



Intanto Donald Trump vola in California per spegnere le polemiche sul lungo silenzio con cui ha ignorato gli apocalittici incendi che stanno devastando la costa ovest, ma ora ha un motivo in più per andarci: l'agguato a due agenti vicino a Los Angeles, che gli consente di rilanciare il suo mantra 'law and order' mentre è in corso una gigantesca caccia all'uomo con il coinvolgimento dell'Fbi.

Il presidente ha cavalcato su Twitter l'assalto avvenuto a Compton, 25 km a sud di Los Angeles, dove due vice sceriffi, un uomo di 24 anni e una donna di 31, sono rimasti feriti gravemente mentre erano nella loro auto di pattuglia, ferma ad una stazione della metro. Come si vede dal video diffuso dalla polizia, una persona di bassa statura, armata e con il viso coperto da un cappellino da baseball, si è avvicinata alla vettura e improvvisamente ha aperto il fuoco contro il finestrino, prima di darsi alla fuga.

“Animali che devono essere colpiti duramente!”, ha twittato il tycoon condividendo il video e chiedendo la pena capitale per il killer se gli agenti dovessero morire. Ma l'episodio ha rinfocolato anche le proteste contro la polizia, il cui dipartimento locale era finito nel mirino delle manifestazioni contro il razzismo e la brutalità delle forze dell'ordine dopo l'uccisione di George Floyd.