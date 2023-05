Usa 2024, DeSantis raccoglie 8,2 milioni di dollari in 24 ore

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Il flop del lancio su Twitter della campagna presidenziale Usa 2024 di Ron DeSantis non ha scoraggiato i donatori, consentendo al governatore della Florida di raccogliere 8,2 milioni di dollari nelle prime 24 ore, di cui un milione in una sola ora. La cifra, comprendente contributi online e soldi di grandi donatori, è superiore ai 6,3 milioni di dollari raccolti da Joe Biden nel primo giorno della sua candidatura del 2019. Il decollo su Twitter della campagna elettorale presidenziale non è andato esattamente come previsto: la piattaforma audio Twittter Spaces ha fatto crash per la prima mezzora del dialogo tra il governatore della Florida e il patron del social media Elon Musk. In tutto l’evento dal vivo, dopo l’imbarazzante, lunga scena muta iniziale, si è alla fine protratto per 90 minuti.