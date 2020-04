Usa, 22 milioni di disoccupati in un mese per la pandemia

«Il deterioramento delle condizioni sul mercato del lavoro è stato rapido e drammatico», ha commentato Mickey Levy di Berenberg, aggiungendo che qualunque miglioramento in futuro, oltretutto, «sarà debole». Levy cita come controprova del continuo peggioramento in vista un declino solo leggero nelle ricerche online su Google legate ai “sussidi di disoccupazione”, che rimangono «elevate». Secondo le sue stime il tasso di disoccupazione si sta già avvicinando adesso al 20 per cento. Anche l’ultimo Beige Book della Federal Reserve, fotografia dettagliata dell’economia su base territoriale rilasciato mercoledì 15, descrive un outlook caratterizzato da «altri tagli ai posti di lavoro nei prossimi mesi».

Segni di continui rovesci economici arrivano anche dai bilanci trimestrali della Corporate America, dove le grandi banche hanno accantonato oltre venti miliardi a riserva a fronte di perdite su prestiti che secondo una stima di Citi potrebbero arrivare a 300 miliardi.

Aiuti ancora imbrigliati

Per sostenere imprese e famiglie, Washington ha varato piani di soccorso d’emergenza da oltre duemila miliardi di dollari che stanno cominciando a far arrivare assegni di disoccupazione maggiorati di 600 dollari a settimana. Ma per adesso sono attivi in 29 stati su 50 mentre nel resto del Paese si registrano tuttora ritardi legati a sistemi di gestione considerati troppo antiquati per reggere allo shock. Presto dovrebbero inoltre arrivare assegni di sostegno al reddito familiare, fino a 1.200 dollari a persona e a 2.400 dollari a coppia. Piccole e medie aziende, che impiegano buona parte della forza lavoro americana, hanno inviato nel frattempo richieste di aiuti che hanno di fatto esaurito il fondo federale da circa 350 miliardi stanziato a questo scopo, mentre il Congresso fatica a approvare ulteriori risorse a causa dei contrasti tra repubblicani e democratici sull’ampiezza del pacchetto, con l’opposizione che chiede anche maggiori finanziamenti per sanità e stati.

Cautele e moniti sulle riaparture

Il presidente Donald Trump, di fronte alla spirale di crisi, si sta muovendo per spingere a una riapertura almeno parziale dell’economia e del Paese - una Fase Due della risposta alla pandemia - affermando che sarebbe ormai stato superato il picco. E ha creato al proposito una commissione di consulenza composta di esponenti del mondo aziendale. È una lista di 200 nomi che rappresenta il Who’s Who della Corporate America, molti amici e qualche nemico del presidente, dal magnate del football americano Jerry Jones, tra i primi, a Jeff Bezos di Amazon, tra i secondi. Inizialmente ha parlato con i leader della finanza e del retail. Da quanto emerso, gli executive hanno però risposto all’appello con un monito collettivo al presidente: per tornare davvero al lavoro gli Stati Uniti hanno bisogno di «aumentare drasticamente» la capacità di condurre test rispetto a oggi.

Trump ha vantato che la sua amministrazione ha il primato mondiale nei test. Ma oltre agli executive, a dargli torto sono i numeri: poco più di tre milioni di esami sono stati finora effettuati su un totale di 330 milioni di abitanti. Latitano anche i test sugli anticorpi, per verificare chi sia stato contagiato dal virus e abbia superato la malattia