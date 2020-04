Usa, 6,6 milioni di richieste di sussidi di disoccupazione in una settimana Nuovo record, dieci milioni di domande in 14 giorni, più che in sei mesi di grande recessione. La California guida la drammatica classifica di Marco Valsania

NEW YORK - La disoccupazione negli Stati Uniti esplode a nuovi, drammatici record, con la pandemia da coronavirus che ha paralizzato gran parte delle imprese e dei settori. La scorsa settimana 6,648 milioni di americani hanno presentato domanda di sussidi dopo aver perso l’impiego. Con gli oltre 3,3 milioni di sussidi richiesti nei sette giorni precedenti, in sole due settimane dieci milioni di lavoratori hanno perso un’occupazione, con ondate di licenziamenti e sospensioni da lavoro da ristoranti e teatri a grandi magazzini e aziende manifatturiere.



California, triste primato

La California ha guidato questa classifica negativa registrando 878mila domande; la Pennsylvania con 405mila, New York con 366mila e il Michigan 311mila. In 15 giorni, in un segno della straordinaria rapidità con la quale è precipitata la crisi, sono scattate più domande di sussidi che nei sei mesi iniziali della grande recessione e debacle finanziaria di dodici anni or sono. I numeri degli ultimi sette giorni sono stati anche molto superiori ad attese già preoccupanti, in media attorno ai 3,1 milioni. Citigroup aveva calcolato circa 4 milioni.



Decine milioni di impieghi persi

Il collasso non è finito. Decine di milioni di impieghi potrebbero essere andati persi e andare ancora persi in pochissimo tempo a causa dell'effetto shock della pandemia sul business. Secondo ricercatori della Federal Reserve fino a 47 milioni di americani potrebbe perdere il lavoro, spesso nelle occupazioni più esposte e fragili quali quelle della gig economy.

Il tasso di disoccupazione, stando a stime con ampi margini di oscillazione, potrebbe impennarsi fino a percentuali comprese tra il 10-15% e oltre il 30-40 per cento. Venerdì 3 aprile viene comunicato il dato mensile sulla disoccupazione di marzo ma dovrebbe essere ancora molto meno rivelatore delle più recenti statistiche sui sussidi: le informazioni sono state infatti rilevate nella prima metà del mese scorso, vale a dire prima della paralisi dell'economia, e potrebbero mostrare un declino di forse 145.000 posti, ponendo ufficialmente fine a anni di continua crescita occupazionale ma ben distanti dal mostrare appieno il collasso in corso.