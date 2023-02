Usa abbattono altro «Ufo»: volava su siti militari. Anche Taiwan denuncia sorvoli

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Massima allerta e tiro al bersaglio nei cieli Usa. Abbattuto un terzo Ufo nel giro di tre giorni. L’ultimo oggetto volante non identificato aveva forma ottagonale ed è stato tirato giù mentre volava al confine col Canada. Era passato su siti militari Usa sensibili. Contatti intanto tra Washington e Pechino sul pallone-spia. L’ultimo Ufo è stato tirato giù da un F-16 mentre volava sul lago Huron, al confine col Canada, nella regione del Grandi Laghi, dopo che la Federal Aviation Administration (Faa) aveva chiuso lo spazio aereo sul vicino lago Michigan per non meglio precisati motivi di «difesa nazionale».

Non costituiva una minaccia, hanno riferito fonti militari, ma il presidente Usa Joe Biden ha ordinato di abbatterlo per cautela. Secondo alcune fonti avrebbe avuto una forma ottagonale, ma le autorità americane hanno ufficialmente declinato di dire se assomigliasse al primo pallone-spia cinese o ad altri due Ufo più piccoli di forma cilindrica abbattuti in Alaska e in Canada (in coordinamento col premier Justin Trudeau). Su questi ultimi due intanto è scoppiato un imbarazzante cortocircuito in casa democratica, mentre anche la Cina ha annunciato di aver avvistato un Ufo. «Sono probabilmente palloni aerostatici ma molto più piccoli del primo», quello neutralizzato dal Pentagono una settima fa al largo delle coste del South Carolina, ha rivelato il leader della maggioranza Dem al Senato Chuck Schumer in un’intervista alla Abc, dopo aver ricevuto un briefing dal consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan. «I cinesi sono stati umiliati, penso che li abbiamo sorpresi mentre raccontavano menzogne», ha aggiunto riferendosi alla versione di Pechino del pallone meteo.

Loading...

Il problema non riguarda soltanto gli Stati Uniti. Negli ultimi anni Taiwan ha osservato decine di voli di palloni militari cinesi nel proprio spazio aereo, molti di più di quelli avvistati in precedenza, con la conseguente crescita delle preoccupazioni che Pechino possa prepararsi a un attacco contro il Paese. «Vengono molto spesso, l’ultimo solo poche settimane fa», ha detto un alto funzionario taiwanese al Financial Times. Un’altra persona informata sulla questione ha detto che tali incursioni avvengono in media una volta al mese.