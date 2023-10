Ucraina, annuncio Ue in vista per negoziati di adesione entro dicembre. India: giornalisti perquisiti a tappeto, 2 arresti

07:43 Killer di due donne giustiziato in Florida con iniezione letale

Un uomo della Florida, condannato per l’omicidio di due donne nel 1996, è stato giustiziato con un’iniezione letale. Lo riportano i media americani. Michael Zack, 54 anni, è stato giustiziato nel carcere della città di Raiford dove gli è stato somministrato un cocktail di farmaci alle 18 ora locale, mezzanotte in Italia, ed è stato dichiarato morto 12 minuti dopo.

Era stato condannato a morte nel 1997 per lo stupro e l’omicidio di Ravonne Smith, una donna che aveva incontrato in un bar, nel giugno 1996. È stato anche condannato per l’omicidio di un’altra donna, Laura Rosillo, conosciuta in un altro locale. I suoi avvocati difensori hanno cercato di impedire l’esecuzione rivolgendosi a diverse corti di appello e anche alla Corte suprema spiegando che l’uomo soffre di un ritardo mentale.

Il gruppo Floridians for Alternatives to the Death Penalty ha pubblicato le sue ultime parole. “Ventisette anni fa ero un alcolizzato e un tossicodipendente - ha scritto -. Ho fatto cose che hanno ferito molte persone, non solo le vittime, le loro famiglie e i loro amici, ma anche la mia famiglia e i miei amici. Da allora mi sono svegliato ogni singolo giorno pieno di rimorso”. Quest’anno ci sono state solo in Florida sei esecuzioni, 19 negli Stati Uniti.