Usa, accordo tra Biden e repubblicani sul debito per evitare il default

Le proteste

La Camera, dove il voto appare più incerto, dovrebbe esprimersi nella settimana entrante. Voci contrarie ad un compromesso si sono levate negli ultimi giorni sia da parte di esponenti repubblicani più radicali, che hanno invocato tagli di spesa più drastici, che di democratici progressisti, che invece rifiutano austerity nella spesa sociale.

La sospensione del tetto sul debito

L'accordo, come indicato, sospende il limite massimo dell'indebitamento del governo, al momento fissato a 31.400 miliardi e ormai raggiunto, per un periodo di due anni, fino cioè ad oltre la scadenza delle elezioni presidenziali del 2024 evitando ulteriori crisi in clima di battaglia alle urne. In cambio congela di fatto la spesa federale, bloccandone un aumento. In alcuni casi la riduce, con l'eccezione di aumenti negli stanziamenti per difesa e veterani. Stando a un'analisi condotta dal New York Times, l'impatto sull'arco di dieci anni dei principali provvedimenti iscritti nell'intesa potrebbe essere di una riduzione di spesa pari a 650 miliardi di dollari, un risultato considerato modesto.

Da quanto emerso l’accordo, tra i singoli provvedimenti, prevede nuovi requisiti di lavoro e limiti temporali per alcuni programmi di assistenza sociale quali i buoni pasto, un obiettivo caro ai repubblicani. Vengono inoltre cancellati alcuni fondi anti-Covid non ancora spesi ed è ridotto di 10 miliardi, a 70 miliardi, uno stanziamento per il fisco federale destinato a rafforzare la caccia all'evasione. Scattano infine accelerazioni e semplificazioni intese ad accelerare la concessione di permessi ambientali ai progetti energetici. Dettagli ulteriori sui contenuti, e la probabile pubblicazione dell’intero testo del compromesso, sono previsti nelle prossime ore.





