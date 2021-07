Usa, accordo sul piano Biden per il rilancio delle infrastrutture

La “scomunica” di Trump

Tra i compromessi in extremis sono stati citati 110 miliardi per la rete stradale e 65 miliardi per quella Internet. Abbastanza per resistere, almeno nell'occasione, alle profonde spinte di polarizzazione nei due partiti: i democratici incalzati da correnti progressiste che hanno chiesto molto di più, sottolineando che solo 579 miliardi su circa 1.200 totali in otto anni sono davvero nuovi, per il resto si tratta di una conferma di periodici stanziamenti nei trasporti. Mentre i repubblicani, anche moderati, fanno i conti con le scomuniche di Donald Trump, tuttora popolare tra la base del partito, che ha apostrofato come traditore chiunque scenda a patti con gli avversari.

La doppia partita di Biden

La posta in gioco nell'accordo è particolarmente alta per Biden. È una scommessa che va al di là del pacchetto infrastrutturale. La partita per il Presidente è doppia: il piano bipartisan serve a rafforzare la sua credibilità di Presidente unitario. Una credibilità che considera essenziale per ottenere a tempi stretti sufficienti voti per il passaggio di una seconda e ancora più ambiziosa parte della sua agenda socio-economica, una strategia da 3.500 miliardi che vuole a sua volta passato a tambur battente. Questa prescrive misure che vanno dal sostegno all'infanzia e all'istruzione alla lotta al cambiamento climatico e al supporto per i veicoli elettrici; da una maggior assistenza sanitaria a iniziative anti-povertà e, forse, persino riforme dell'immigrazione. Ed è pagata con una redistribuzione del carico fiscale, a colpi di aumenti delle imposte sulle imprese e sui redditi oltre i 400.000 dollari l'anno.

Ma qual è il calcolo politico della Casa Bianca? Il progetto da 3.500 miliardi è duramente attaccato dai conservatori e ha chance di passare solo attraverso una speciale procedura parlamentare di “budget reconciliation”, che permette ai democratici di portare in aula al Senato misure di spesa e tasse con una maggioranza semplice invece dei 60 voti su cento normalmente richieste alla Camera Alta. Questo significa che Biden ha però bisogno di un partito del tutto compatto, con a bordo le correnti più moderate oltre che di sinistra. Il Senato è infatti diviso 50-50, una impasse spezzata solo dal voto del vicepresidente Kamala Harris. E alcuni democratici, quali Synema, hanno condizionato ogni possibile appoggio a progetti più progressisti al varo d'una legge bipartisan sulle infrastrutture.