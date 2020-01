Usa, all’ultimo dibattito Dem scintille tra Warren e Sanders Un sondaggio della scorsa settimana di Cnn a Des Moines, la capitale dello Iowa, indica che il 45% degli iscritti al partito che parteciperanno alle assemblee per votare il candidato dem, sono ancora indecisi su chi sostenere. Sanders sembra leggermente favorito dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

Schiaffo a Biden, Obama apre a Elizabeth Warren

3' di lettura

NEW YORK - L’Iran, la politica estera dell’amministrazione Trump e un teatrino sulla possibilità di un donna alla Casa Bianca hanno tenuto il centro della scena all’ultimo dibattito televisivo tra i sei candidati democratici prima dei caucus nello Iowa il 3 febbraio, lo stato americano che dà il via alle primarie. I sei candidati sono Bernie Sanders, John Biden, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar e Tom Steyer. Mike Bloomberg, ultimo degli entrati nella corsa per la nomination, si presenterà più avanti alle primarie al supermartedì ai primi di marzo nel quale si voterà da diversi Stati.

Gli ultimi sondaggi tra gli iscritti al Partito Democratico nello Stato del Midwest, prima del dibattito di ieri sera, davano quattro favoriti: Sanders, Biden, Warren e Buttigieg. Un sondaggio della scorsa settimana di Cnn a Des Moines, la capitale dello Iowa, indica che il 45% degli iscritti al partito che parteciperanno alle assemblee per votare il candidato dem, sono ancora indecisi su chi sostenere. Sanders sembra leggermente favorito.

Un’altra rilevazione della Mommouth University pone invece Biden al primo posto. L’ex vice di Obama, che nel dibattito televisivo di ieri è sembrato piuttosto spento ed è rimasto piuttosto in ombra.

Warren e Sanders sono stati forse i più incisivi nel botta e risposta sulla possibilità di una donna alla Casa Bianca. La senatrice del Massachusetts ha attaccato il senatore del Vermont per la frase: una donna non potrà mai sconfiggere Trump per la presidenza degli Stati Uniti.

Sanders ha negato di aver mai pronunciato quella frase e ha spiegato. «Dopo che verrà scelto il candidato per battere Trump lo sosterrò pienamente, sia esso un uomo o una donna, per sconfiggere il peggiore presidente della storia degli Stati Uniti», ha detto Sanders, aggiungendo: «Spero naturalmente di essere io».