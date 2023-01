Usa, altre carte segrete trovate in casa del presidente Biden

Ascolta la versione audio dell'articolo

Altre carte segrete di Joe Biden sono state ritrovate nella sua casa di Wilmington, Delaware. Lo afferma la Casa Bianca, sottolineando che si tratta di altri cinque documenti.

Nel comunicare la nuova scoperta il legale di Biden, Robert Bauer, difende l’operato della Casa Bianca che sta cercando di trovare un equilibrio fra l’essere trasparente e il rispettare “le norme e i limiti necessari per proteggere l’integrità dell’indagine”. I nuovi documenti sarebbero stati trovati nei giorni scorsi, poco dopo l’annuncio delle carte rinvenute nel garage di Biden in Delaware.

In precedenza, lo scorso autunno, erano stati trovati dieci documenti classificati, alcuni dei quali con il livello massimo di segretezza, relativi agli anni in cui Biden era Vice Presidente, nei suoi uffici privati al Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement a Washington. L’Attorney General Merrick Garland ha nominato Robert Hur come procuratore speciale incaricato dell’indagine