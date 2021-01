Usa, dopo Huawei anche Xiaomi nella lista nera di Trump

La difesa di Xiaomi

Intanto, dal distretto pechinese di Haidian, dove Xiaomi ha sede, arrivano le prime parole dell'azienda: «Xiaomi – è scritto in una nota - ha sempre rispettato la legge e agito in conformità con le disposizioni e i regolamenti delle giurisdizioni dei Paesi in cui svolge la propria attività. La Società ribadisce che fornisce prodotti e servizi per uso civile e commerciale. Conferma inoltre di non essere posseduta, controllata o affiliata all'esercito cinese e di non essere una “Società militare comunista cinese” come definita dal National Defense Authorization Act. Xiaomi intraprenderà azioni appropriate per proteggere gli interessi della Società e dei suoi azionisti e sta esaminando anche le potenziali conseguenze di questo atto per avere un quadro più completo del suo impatto sul Gruppo. Ci saranno ulteriori annunci, se e quando Xiaomi lo riterrà opportuno».

Colpita anche una petrolifera

Sempre in queste ore, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha inserito la CNOOC (China National Offshore Oil Corporation), il più grande produttore di petrolio offshore della Cina, in un altro elenco che di fatto la taglia fuori dalle forniture e dalla tecnologia americane. La compagnia era già sulla lista del Dipartimento della Difesa, e questa azione è un inasprimento delle limitazioni. «La CNOOC è utilizzata dall'Esercito popolare di liberazione per intimidire i vicini della Cina», ha detto il segretario al commercio, Wilbur Ross. Secondo gli americani, la società petrolifera ha minacciato l'esplorazione di petrolio e gas offshore nel Mar Cinese Meridionale da parte di altri Paesi, come il Vietnam.

Perché Biden non stravolgerà tutto

È chiaro che le scelte odierne, a pochi giorni dall'addio di Donald Trump alla Casa Bianca, proiettano ogni nuova decisione nella mani di Joe Biden. Eppure, pensare che il neoeletto presidente degli Stati Uniti possa spazzar via in pochi giorni le scelte del Dipartimento della Difesa (e quelle del Dipartimento del Commercio) sarebbe un errore banale. È giusto ricordare che, benché Biden abbia più volte criticato le scelte di Trump, accusandolo di aver danneggiato le imprese americane imponendo dazi alla Cina, il neo presidente americano ha più volte sostenuto che gli Stati Uniti devono essere duri con Pechino, o «continueranno a derubare le aziende statunitensi». I rapporti fra la Cina di Xi Jinping e i Democratici americani, inoltre, non sono proprio all'insegna dell'idillio. Ricordiamoci che fu Obama a dare il via a quella che è considerata una rifocalizzazione militare nell'area del Pacifico. Un'operazione con un obiettivo chiaro: avere maggior controllo sulla Cina. La partita Washington-Pechino, insomma, è tutt'altro che risolta con l'arrivo di Biden alla Casa Bianca. Per Biden, la questione cinese rimane. Cambieranno di certo i toni. Chissà il resto.