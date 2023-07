Usa, aperta indagine su OpenAI a tutela dei consumatori

1' di lettura

La Federal Trade Commission (Ftc) ha aperto un’ampia indagine su OpenAI, per accertare se il creatore del chatbot di intelligenza artificiale abbia violato le leggi sulla protezione dei consumatori mettendo a rischio la reputazione personale e i dati degli utenti. Lo scrive il Washington Post.

La notizia segna la più grave minaccia normativa per la startup sostenuta da Microsoft che ha dato il via alla frenesia dell’intelligenza artificiale generativa, affascinando consumatori e aziende e sollevando al contempo preoccupazioni sui suoi potenziali rischi.

Questa settimana la FTC ha inviato una richiesta di documentazione di 20 pagine su come OpenAI affronta i rischi legati ai suoi modelli di intelligenza artificiale. L’agenzia sta indagando se l’azienda abbia messo in atto pratiche sleali o ingannevoli che hanno causato “danni alla reputazione” dei consumatori.

Il presidente della FTC Lina Khan, che giovedì testimonierà davanti al Congresso, ha sollevato preoccupazioni in merito all’intelligenza artificiale, affermando che le autorità di controllo “devono essere vigili fin dall’inizio” con strumenti trasformativi come l’intelligenza artificiale.

Intanto, sempre in tema di AI, da oggi Bard, lo strumento creato da Google in risposta a ChatGPT, è disponibile in oltre 40 Paesi tra cui l'Italia.