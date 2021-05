Usa, AT&T verso la fusione con Discovery per contrastare Netflix e streaming

Il portfolio via cavo

Discovery e WarnerMedia possiedono anche un portafoglio di canali via cavo, al momento redditizi ma che stanno perdendo abbonati poiché sempre più persone abbandonano il servizio di pay-TV e adottano lo streaming. In particolare la CNN è alla ricerca di nuovi modi per mantenere il suo pubblico dopo la fine degli anni di Trump che l'hanno vista in prima linea per registrare le notizie dalla Casa Bianca. TNT e TBS puntano su spettacoli di intrattenimento generale, ma nel proprio portfolio destano interesse i loro diritti sportivi per il baseball, il basket e l'hockey professionistici. Discovery, dal canto suo, ha i diritti per trasmettere le Olimpiadi e il golf professionistico al di fuori degli Stati Uniti. La combinazione di tali attività sarebbe complessa, poiché le due società hanno numerosi accordi a lungo termine con pay tv. Una fusione dei due colossi dovrebbe anche scegliere un leader tra il CEO di WarnerMedia Jason Kilar e Zaslav di Discovery.

Le aspettative degli azionisti

L'accordo, sostengono alcuni osservatori, evidenzierebbe il fallimento di AT&T nell'obiettivo di possedere sia la distribuzione che le risorse multimediali. Una strategia che aveva suscitato più di una perplessità già in passato: gli analisti finanziari suggeriscono che i due colossi potrebbero essere valere di più se tenuti separati. In un incontro con gli investitori tenutosi la scorsa settimana, Jason Kilar, Ceo di WarnerMedia, aveva difeso la necessità che WarnerMedia fosse di proprietà di AT&T, affermando che la società di telecomunicazioni aveva investito miliardi di dollari in HBO Max e riorganizzato i settori operativi all'interno dell'azienda per creare un'unica unità operativa. Kilar aveva aggiunto che i clienti delle divisioni telefoniche e banda larga di AT&T avevano meno probabilità di passare alla concorrenza in caso di poter accedere a HBO Max: molti degli abbonati di HBO Max, ha sottolineato, sono anche clienti di AT&T.

A dicembre, Kilar aveva suscitato più di un malumore nel l'establishment di Hollywood per la decisione di lanciare tutti i film della WarnerMedia su HBO Max nello stesso momento in cui uscivano nei cinema. Ciononostante le pellicole più recenti hanno ottenuto buoni risultati al botteghino.Kilar ha parlato della strategia di crescita di WarnerMedia sotto AT&T in un'intervista del Wall Street Journal pubblicata la scorsa settimana. Ora potrebbe affrontare una sfida più difficile: aiutare a mettere insieme un mosaico di aziende dei media per creare un'entità in grado di prosperare nell'era dello streaming