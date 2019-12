Usa, attacco in casa di un rabbino vicino a New York: 5 feriti Un uomo armato di machete fa irruzione in casa di un rabbino a Monsey, a Nord di New York. Almeno 5 i feriti, di cui due gravi. Andrew Cuomo: «Atto spregevole e codardo»

Monsey, New York: davanti alla casa dell’attentato

Attacco antisemita a Monsey, 50 chilometri a Nord di New York, negli Usa. Un uomo, con il viso coperto in parte con una sciarpa e armato di machete, è entrato in casa di un rabbino durante la settima giornata delle celebrazioni di Channukahha e ha ferito almeno cinque persone, di cui due sono in condizioni gravi.



In un primo momento i media americani parlavano di un attacco

in una sinagoga, ma successivamente l'Orthodox Jewish Public

Affairs Council ha precisato in un tweet che è stata presa di

mira l'abitazione di un rabbino.

La ricostruzione

Al momento le ricostruzioni sono tutte parziali: si sa che

alcuni dei feriti sono stati colpiti ripetutamente, uno almeno

sei volte, un altro in pieno petto ed è quello nelle condizioni

peggiori. Un'altra persona è rimasta ferita solo leggermente a

un dito.

Attacchi antisemiti a New York

L'episodio si inserisce in una serie di attacchi antisemiti

che si sono verificati negli ultimi giorni a New York: incidenti

che hanno fatto alzare la guardia e rafforzare i controlli di

polizia nell'area di Brooklyn, quella più colpita.

Il commento di Andrew Cuomo

«Un atto spregevole e codardo». Così il governatore dello

Stato di New York, Andrew Cuomo, ha commentato l'attacco. «Voglio

essere chiaro: l'antisemitismo e l'intolleranza sono ripugnanti

e abbiamo assolutamente tolleranza zero per tali atti di odio»,

mette in evidenza Cuomo.