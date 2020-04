Usa, le banche difendono i dividendi. Per ora

È in risposta al peggioramento della situazione che le banche hanno già deciso nelle scorse settimane di sospendere quantomeno i buyback: proprio JP Morgan è stata la prima ad annunciarlo, prsentato come gesto patriottico, seguita nell'esempio dalle altre maggiori istituzioni, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon e State Street Corp. Una decisione che risparmierà circa 40 miliardi di dollari, capaci se messi in uso di supportare volumi di prestiti per forse 400 miliardi. I dividendi potrebbero essere la prossima cassa a cui battere per sostenere l'economia e gli americani: le stime sono che le cedole delle otto grandi banche valgano circa un terzo dei buyback, 9 miliardi a trimestre. Le società finanziarie sono particolarmente generose: rappresentano circa il 15% dei pagamenti delle aziende nell'S&P 500 - il doppio rispetto al loro peso nel Pil americano.

«Non è abbastanza» eliminare i buyback, ha detto Sheila Blair, l'ex responsabile della Fdic, ente di assicurazione dei depositi bancari e esponente del Systemic Risk Council, gruppo globale di ex regulators, che assieme a organizzazioni quali Better Markets spinge per continue riforme prudenziali a Wall Street e in questo caso per lo stop alle cedole. «Dovrebbero preservare tutto il capitale disponibile. Siamo in una severa crisi della salute pubblica che si sta trasformando in crisi economica. Ora non è il momento di rilasciare prezioso capitale». Queste e altre associazioni, assieme a parlamentari del partito democratico di opposizione, hanno spesso chiesto anche riduzioni dei compensi dei top executive.

Potrebbe essere solo una questione di tempo prima che questi pressanti appelli debbano essere ascoltati dal settore, affermano gli analisti. La banche «potrebbero tagliare i dividendo per regioni di immagine», ha dichiarato David Hendler di Viola Risk Advisors. Anche se «in termini di capitale, le banche statunitensi sono le più robuste al mondo». Howard Silverblatt, senior index analyst di S&P Dow Jones Indices, ha affermato che «i dividendi sono l'ultima cosa alla quale rinunciano, ma esiste un problema di liquidità. È un'opzione che devono considerare».

I regulators stanno facendo a loro volta sentire la propria voce a favore di preservare al massimo il capitale, seppure non pubblicamente. Tanto più che la Federal Reserve ha già dovuto prendere iniziative senza precedenti iniettando migliaia di miliardi di dollari nei mercati - e adesso nell'economia - per cercare di garantire un funzionamento regolare al cospetto di rischi di totali paralisi del sistema. Insistono, le autorità dietro le quinte, che gli istituti continuino a offrire a ogni costo credito alle imprese e alle famiglie, garantendo flessibilità ad esempio su mutui e altri debiti.

Generali limiti per legge ai dividendi si stanno ormai diffondendo – per legge o per necessità - nel business americano fuori dalla finanza. Esistono per chiunque accetti aiuti federali dal piano economico e di salvataggio da duemila miliardi appena varato da Congresso e Casa Bianca. Ogni azienda che riceva fondi pubblici da una cassa di 500 miliardi loro dedicata non potrà versare cedole fino a un anno dopo aver restituito i prestiti. Le compagnie aeree che ottengano soccorsi da uno speciale strumento federale non potranno pagarle almeno fino a settembre.