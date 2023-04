Usa, Biden annuncia la sua ricandidatura alla Casa Bianca

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato ufficialmente la sua candidatura per la rielezione alla Casa Bianca nel 2024, primo passo di una sfida politica, che si preannuncia non facile, per convincere il Paese che i risultati sin qui raggiunti meritano altri quattro anni alla guida del Paese e che la sua età non sarà di ostacolo alla sua capacità di governare. Alla fine dell’attuale mandato presidenziale Biden avrà 86 anni di età.

In un video di tre minuti, Biden ha inquadrato la competizione del prossimo anno come una lotta contro l'estremismo repubblicano, sostenendo implicitamente di aver bisogno di più tempo per realizzare pienamente la sua promessa di ripristinare il carattere della nazione. “Quando mi sono candidato alla presidenza, quattro anni fa, ho detto che siamo in una battaglia per l'anima dell'America. E lo siamo ancora”, ha detto nel video, che si apre con le immagini dell'insurrezione dei suprematisti bianchi impegnati nell'assalto a Capitol Hill, a Washington, del 6 gennaio 2021 e delle proteste degli attivisti per i diritti dell'aborto mentre contestano la Corte Suprema degli Stati Uniti.

“La domanda che ci poniamo è se nei prossimi anni avremo più libertà o meno libertà. Più diritti o meno”, ha sottolineato Biden con una voce fuori campo. “So cosa voglio che sia la risposta e penso che lo sappiate anche voi. Non è il momento di essere compiacenti. Ecco perché mi candido per la rielezione”.

Chavez Rodriguez alla guida di una campagna da 1 mld di $

Secondo l’agenzia Reuters, Biden nominerà Julie Chavez Rodriguez, alta funzionaria della Casa Bianca, per gestire la sua campagna. Si coordinerà con i consiglieri senior della Casa Bianca e supervisionerà una campagna con molta probabilità comporterà una spesa complessiva da oltre 1 miliardo di dollari, con l’assunzione di centinaia di dipendenti a tempo pieno. Importante consulente politica latina, Chavez Rodriguez è nipote del defunto leader sindacale Cesar Chavez, ed è stata vice responsabile della campagna di Biden nel 2020, oltre che consigliera della vicepresidente Kamala Harris quando quest’ultima era alla ricerca della candidatura presidenziale democratica. Attualmente è direttrice dell’Ufficio affari intergovernativi della Casa Bianca. La sensibilizzazione degli elettori latinos è essenziale, poiché i Democratici temono che la base critica degli elettori degli swing-state stia abbandonando il partito.



La dichiarazione ufficiale di Biden pone fine a qualsiasi dubbio sulle sue intenzioni e dà inizio a una competizione che potrebbe evolvere in una rivincita con il suo rivale del 2020, l’ex presidente Donald Trump. Egli entra in gara con un significativo curriculum legislativo ma, al momento, con un basso indice di gradimento, un enigma che i suoi consiglieri non sono finora riusciti a risolvere. Essendo già il presidente più anziano della storia, deve anche affrontare le persistenti domande sulla sua età.