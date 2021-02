Usa, Biden e il rischio di un ritorno dell’infazione Il mercato obbligazionario più liquido del mondo, quello degli Us Treasuries (il debito governativo americano), segnala una probabile crescita dei tassi di interesse nel medio periodo a causa dell’aumento del premio per il rischio di inflazione di Marcello Minenna

Occhio a inflazione e svalutazione del dollaro

Il mercato obbligazionario più liquido del mondo, quello degli Us Treasuries (il debito governativo americano), segnala una probabile crescita dei tassi di interesse nel medio periodo a causa dell’aumento del premio per il rischio di inflazione

7' di lettura

I mercati globali, da quello obbligazionario Usa a quello azionario e delle materie prime credono che l’inflazione stia tornando sulla scena. Ma succederà davvero? Già altre volte gli operatori hanno scommesso su un’accelerazione dei prezzi che poi non si è materializzata.

Guardiamo ai dati. Effettivamente, il mercato obbligazionario più liquido del mondo, quello degli Us Treasuries (il debito governativo americano), segnala una probabile crescita dei tassi di interesse nel medio periodo a causa dell’aumento del premio per il rischio di inflazione. Se osserviamo la struttura a termine dei rendimenti, si nota un improvviso spostamento verso l’alto della curva (linea rossa) negli ultimi 30 giorni, dopo 12 mesi di stagnazione su livelli minimi (rappresentati dalla linea blu). Sul lungo periodo, gran parte del calo rispetto ai livelli pre-pandemici (linea celeste) appare riassorbito, mentre sul breve-medio termine permane l’effetto dello shock pandemico.

Loading...

US TREASURIES - STRUTTURA A TERMINE DEI RENDIMENTI

La scommessa dei mercati

In questo primo scorcio di 2021, l’ottimismo sui progressi della campagna vaccinale e la prospettiva di un enorme stimolo fiscale varato dall’amministrazione Biden spingono i mercati a puntare su un forte rimbalzo dell’economia. Come conseguenza si assiste ad un ribilanciamento dei portafogli con alleggerimento delle posizioni in titoli governativi a lungo termine, che sarebbero quelli più penalizzati da un rialzo futuro dei tassi di interesse.

Ci sono altri indizi. Un secondo indicatore tecnico, il differenziale di rendimento tra titoli a lunghissima scadenza (30 anni) e a 5 anni misura la “pendenza” della struttura a termine (si veda l’infografica sottostante, linea blu). A colpo d’occhio, si conferma una stima di crescita più forte dei tassi di interesse a lungo termine.

Infine il cambio di aspettative degli operatori è evidente se si considerano le differenze di rendimento tra i titoli standard a tasso fisso e quelli indicizzati al tasso di inflazione (TIPS, Treasury Inflation Protected Securities). In genere le obbligazioni TIPS valgono di più perché incorporano una protezione aggiuntiva per l'investitore; come conseguenza il loro rendimento implicito è quasi sempre inferiore. Il differenziale tra obbligazioni ordinarie e TIPS su una data scadenza riflette la stima del tasso di inflazione futuro che gli operatori si attendono (infografica sottostante, linea rossa). I dati confermano come l'inflazione attesa su un orizzonte di 10 anni sia in crescita dai minimi raggiunti ad aprile 2020, mentre si osserva un'accelerazione del trend nell'ultimo mese.