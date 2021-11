Usa: Biden firma ddl infrastrutture, «prova che Dem e Repubblicani possono lavorare insieme»

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Il presidente Usa Joe Biden firma alla Casa Bianca il ddl infrastrutture, pacchetto di misure da 1,2 trilioni di dollari varato grazie a un accordo bipartisan. “So che la gente è stanca dei litigi a Washington”, ha detto Biden, sottolineando che “il disegno di legge che sto per firmare è la prova che Democratici e Repubblicani possono lavorare insieme. La prova che possiamo fornire risultati reali”.

All’evento bipartisan organizzato per la firma del ddl bipartisan al South Lawn della Casa Bianca hanno partecipato membri del Congresso, governatori e sindaci. Il piano prevede 550 miliardi di dollari di investimenti federali nelle infrastrutture americane per i prossimi cinque anni, tra strade, ponti, trasporti di massa, ferrovie, aeroporti, porti, un investimento di 65 miliardi di dollari nel miglioramento della banda larga e decine di miliardi di dollari per il miglioramento della rete elettrica e dei sistemi idrici. Altri 7,5 miliardi andrebbero alla costruzione di una rete nazionale di caricabatterie per veicoli elettrici plug-in.

Loading...