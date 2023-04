Usa, Biden firma la fine dell’emergenza Covid. Misure in scadenza l’11 maggio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Joe Biden pone fine, ufficialmente, all’emergenza Covid negli Stati Uniti. Il presidente Usa ha firmato una risoluzione bipartisan del Congresso per chiudere uno stato di emergenza che si è protratto per tre anni e ha consentito di istituire o irrigidire le nome sanitarie nel contrasto alla crisi pandemica. Tutte le misure previste finora termineranno l’11 maggio, incluse quelle che disciplinano i flussi migratori sul confine con il Messico.

Il pacchetto di misure della «national emergency»

La «national emergency» ha permesso al governo di adottare misure radicali per rispondere al virus e sostenere i sistemi economici, sanitari e assistenziali del Paese. Alcune misure emergenziali sono già state archiviate con successo, mentre altre devono ancora essere eliminate.

La Casa Bianca ha rilasciato una breve dichiarazione dove afferma che Biden ha firmato la misura a porte chiuse, dopo essersi pubblicamente opposto alla risoluzione. Più di 197 democratici alla Camera avevano votato contro la risoluzione quando la Camera, a controllo Repubblicana, l’ha approvata a febbraio.

Il mese scorso, quando la misura ha superato il voto del Senato con 68 sì e 23 no, Biden ha fatto sapere ai legislatori che avrebbe comunque firmato il testo. Tra i cambiamenti in arrivo c’è la fine del programma di sospensione dei mutui COVID-19 del Dipartimento per gli Alloggi e lo Sviluppo Urbano terminerà alla fine di maggio, mentre il Dipartimento per gli Affari dei Veterani tornerà a richiedere visite a domicilio per determinare l’idoneità all’assistenza dei caregiver.

Covid, oltre 1,13 milioni di vittime negli Usa

Nel 2022 i legislatori hanno prorogato per altri due anni le flessibilità in materia di telemedicina introdotte con il programma COVID-19, conducendo i i sistemi sanitari di tutto il Paese a fornire assistenza tramite smartphone o computer.