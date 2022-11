Usa: Biden resiste al voto di Midterm. Elettorato diviso e polarizzato

Le sorprese

Alcune battaglie di alto profilo al Senato hanno evidenziato l'asprezza dello scontro e le sorprese. In Pennsylvania è emerso vittorioso l'ex vicegovernatore democratico John Fetterman, pur reduce da ictus, che ha battuto il candidato voluto da Trump, il medico-celebrità Mehmet Oz, e strappato un seggio finora repubblicano. In New Hampshire la democratica Maggie Hassan ha respinto assalti conservatori. E tre poltrone sono rimaste in forse tra continui conteggi: in Arizona e Nevada (dove potrebbero occorrere giorni) accanto alla Georgia. Per assicurarsi il Senato, repubblicani che i democratici devono conquistarne due.

Meglio hanno fatto senza dubbio i conservatori in Ohio, dove l'autore e finanziere JD Vance, a sua volta sostenuto da Trump, ha vinto di slancio al Senato. E in North Carolina, dove si è affermato il radicale di destra Ted Budd. Mentre alla Camera sono stati confortati da successi in roccaforti democratiche quali New York: hanno sconfitto lo stesso deputato uscente responsabile della campagna del partito di Biden per la Camera, Sean Patrick Maloney.

Grande eco, a livello di cariche statale e future prospettive nazionali, ha inoltre trovato tra i conservatori l'emergere della stella del governatore della Florida Ron DeSantis, che ha stravinto la campagna per una rielezione con un vantaggio record di quasi 20 punti percentuali. DeSantis ha esplicite ambizioni presidenziali nel 2024 che si scontrano con quelle di Trump, il quale non nasconde il suo risentimento. Un Trump oltretutto indebolito dalle performance contrastate dei suoi protetti. Successi tra i primi cittadini statali i repubblicani li hanno inanellati anche in Georgia, Texas e Ohio. Ma anche i democratici hanno potuto quantomeno sospiri di sollievo da corse a governatore di grandi stati: New York ha eletto Kathy Hochul e la Pennsylvania Josh Shapiro, mentre nel Midwest il Michigan ha confermato Gretchen Whitmer e il Wisconsin Tony Evers.