Usa: Biden vola nel Super Martedì e ferma Sanders, Bloomberg valuta ritiro L’ex vice di Obama vince in otto stati ed è avanti in Texas, al senatore del Vermont va la California. Determinante l’endorsement arrivato dagli altri candidati e dai sindaci democratici. In rialzo i future di Wall Street dal nostro inviato Riccardo Barlaam

Usa 2020, al Super Tuesday tutti (o quasi) con Joe Biden

4' di lettura

AUSTIN (TEXAS) - Il Super Martedì dice tre cose finora, stando alle proiezioni, a risultati ancora parziali. È stata la notte di Joe Biden, il candidato moderato che ha vinto in otto stati. Nel Sud, nel Midwest e in New England. Ha vinto in North Carolina, Alabama, nel Tennessee flagellato dal tornado, Oklahoma, Arkansas, e poi nella sua Virginia, in Minnessota e in Massachussetts. Biden è avanti in Texas, stato chiave, e ha vinto anche nel Maine dove non aveva alcuna speranza.

Sanders insegue a sorpresa

Bernie Sanders è stato sconfitto a sorpresa in molti stati, fino alla vigilia favorito in tutti i sondaggi in 12 stati su 14. Il senatore progressista si trova ora a rincorrere. Ha vinto nel suo Vermont, in Minnessota, Utah e soprattutto ha preso in premio la California, lo stato più importante dove dovrebbe avere vinto con un forte vantaggio: il suo staff a Los Angeles ha chiesto con urgenza al comitato elettorale la possibilità di tenere aperti di due ore in più i seggi per consentire il voto alle lunghe code rimaste fuori. Mancano Texas e Maine, dove i due candidati sono in testa a testa. Anche a Austin, la città più liberal del “lone star state” ci sono state lunghe file nei seggi fino a tarda sera.

Il flop di Bloomberg

Terzo. Michael Bloomberg ha fatto flop. Ha vinto solo nelle Samoa americane. Nonostante il bombardamento mediatico e gli 800 milioni di dollari spesi finora nella campagna elettorale per gli spot televisivi, i social media e tutto il resto, l’ex sindaco di New York potrebbe decidere nelle prossime ore di lasciare la corsa per la nomination, “valuta il futuro della sua campagna” scrivono i media americani, la decisione a ore. Bloomberg potrebbe continuare a sostenere il candidato democratico per cercare di battere Trump. Il presidente da parte sua infierisce subito sul miliardario , newyorkese come lui, e commenta: “il vero perdente è lui”.

Future di Wall Street in rialzo

I future di Wall Street sono in rialzo per la rimonta di Biden sul candidato che vuole tassare gli scambi e regolamentare maggiormente il settore della finanza e delle banche. I future del S&P 500 sono in rialzo di oltre l’1% dopo aver perso circa il 3% ieri nonostante il taglio dei tassi di 50 punti base della Fed sui timori di una frenata dell’economia per il coronavirus.

La rimonta di Biden

La rimonta di Biden in soli 4 giorni, dopo aver stravinto il turno delle primarie in South Carolina sabato scorso con quasi il 50% dei voti, è continuata anche nel turno in cui si è votato in 14 stati americani, un terzo degli elettori democratici. Nel Super Tuesday sono in palio 1.357 delegati per la Convention nazionale del partito democratico. Per la vincere la nomination sono necessari 1.991 delegati. Finora dalle proiezioni Biden avrebbe vinto almeno 175 delegati, Sanders 151, Bloomberg 8.