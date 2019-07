Big Tech, antitrust Usa apre una grande inchiesta su Facebook, Google, Amazon e Apple

LEGGI ANCHE / Facebook, multa da 5 miliardi per il caso Cambridge Analytica

Per quanto riguarda comportamenti monopolstici, negli Usa erano già in preparazione inchieste in particolare su Google di Alphabet e l'attuale decisione rappresenta così un passo ulteriore nato su questa base. Sia la Ftc che il ministero avevano lasciato inoltre trapelare nei mesi scorsi di considerare una priorita' un giro di vite nelle verifiche sui giganti di Internet e dell'alta tecnologia, sul loro ruolo nell'economia digitale e sul loro effetto in relazione al clima di libera concorrenza. Il Dipartimento ha di recente dato seguito a simili preoccupazioni convocando e ascoltando privatamente esperti tech e critici delle grandi societa' del settore per accelerare i tempi del suo nuovo esame.



Il Ministero statunitense finora si è concentrato anzitutto oltre che su Google anche su Apple, ma opererà a questo punto in stretto coordinamento con la Ftc per espandere il raggio d'azione. La Ftc da parte sua ha acceso ad oggi i riflettori su Facebook e Amazon. È possibile che le due authority in futuro si dividano le inchieste invece che aziende per diverse pratiche e tematiche, accentuando una cooperazione in passato rivelatasi a volte scarsa e aumentando la potenziale efficacia di sanzioni e raccomandazioni.

Facebook, uno dei gruppi maggiormente nel mirino, ha appena concordato di pagare alla Ftc una multa da circa 5 miliardi di dollari per passate violazioni della privacy emerse dallo scandalo di Cambridge Analytica. Nelle ultime ore e' emerso che come parte della sanzione concordata il chief executive Mark Zuckerberg dovrà certificare personalmente il rispetto di obblighi di protezione della privacy dei consumatori prescritti dalle agenzie federali. E l'azienda verserà infine una multa di cento milioni alla Sec per inadeguata trasparenza e comunicazione al mercato sempre delle pratiche di privacy.