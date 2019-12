Usa, Bmw nel mirino della Sec per vendite gonfiate di auto Nel mirino la pratica di sales punching, che riporta come già vendute vetture ancora nei concessionari di Marco Valsania

(Ansa/Ap)

NEW YORK - La Bmw è nel mirino della Securities and Exchange Commission. L’organismo di sorveglianza della Borsa americana e delle società quotate sta esaminando il colosso tedesco dell’auto per le sue pratiche di vendita e l'azienda ha indicato che sta cooperando con l'inchiesta.

Bmw è sospettata dalle authority del cosiddetto “sales punching”. È considerata una strategia mirata a gonfiare ad arte l'andamento delle giro d'affari: l'azienda fa registrare ai concessionari come già vendute vetture che in realtà si trovano ancora nei loro parcheggi.

«Siamo stati contattati dalla Sec», ha fatto sapere il gruppo tedesco. E ha continuato assicurando che offrirà alle authority statunitensi la sua «piena collaborazione».

La Sec non è alle prime armi nelle indagini sul fronte delle vendite di auto, considerate un importante indicatore della performance. A settembre aveva accusato l'italo-americana Fiat Chrysler Automobiles di aver ingannato gli investitori falsificando, tra il 2013 e il 2016, le cifre mensili e rivendicando in questo modo una ininterrotta serie di incrementi. L'azienda accettò in quell'occasione di archiviare il caso con un patteggiamento costato una multa da 40 milioni di dollari senza ammissioni di responsabilità. Fin da luglio Fca aveva inoltre riformato i suoi meccanismi di calcolo delle vendite per i precedenti cinque anni.

La serie positiva continuativa delle vendite di Fiat Chrysler Automobiles era realta' terminata nel settembre del 2013. Fca avrebbe però spinto i concessionari a gonfiare i dati di vendita con un sistema di incentivi e di pressioni che comportava la falsificazione dei dati. Avrebbe inoltre mantenuto una scorta di vetture - battezzata “cookie jar”, il vaso della marmellata - le cui vendite non venivano riportate ma da utilizzare quando necessario nei mesi di maggior difficoltà.