Usa, brusca frenata nei nuovi impieghi mentre avanza la pandemia Create 245.000 buste paga a novembre, la metà del previsto e il dato più debole da maggio. Oltre 10 milioni i senza lavoro. Tagli nel retail. di Marco Valsania

Frena bruscamente la creazione di posti di lavoro negli Stati Uniti, segno del nuovo indebolimento della ripresa sotto i colpi della drammatica recrudescenza della pandemia. In novembre i nuovi impieghi sono stati 245.000, poco più della metà di quanto previsto dagli analisti e un dato nettamente inferiore alle (riviste) 610.000 buste paga create in ottobre e 711.000 in settembre.

Quinta frenata consecutiva del lavoro

Per il mercato del lavoro si tratta del quinto mese consecutivo in rallentamento – e il dato più debole da maggio, da quando il recupero occupazionale era iniziato. Il tasso di disoccupazione è ugualmente sceso al 6,7% dal 6,9% precedente ma rimane quasi doppio rispetto al 3,5% pre-crisi e non tiene contro degli americani scoraggiati che rinunciano a cercare lavoro svanendo dalle statistiche. Ad oggi solo poco più della metà dei posti persi a primavera a causa della pandemia, oltre 22 milioni, sono stati recuperati. All'appello mancano ancora almeno 9,8 milioni di posti dai livelli di febbraio. Il numero totale di senza lavoro è stimato dal governo in 10,7 milioni.

Allarme per danni di lungo periodo

Gli allarmi per le profonde ferite della crisi, anzitutto sul mercato del lavoro, si sono moltiplicati. Il chairman della Federal Reserve Jerome Powell ha denunciato come un protratto sganciamento da una occupazione possa tradursi in danni permanenti per milioni di americani. Soccorsi straordinari governativi sono a loro volta incerti: numerosi programmi di aiuti sono in scadenza a fine anno, compresi sussidi federali d'emergenza per milioni di disoccupati, e il Congresso sta cercando di trovare un compromesso su un nuovo pacchetto immediato da 908 miliardi di dollari per superare almeno l'immediata emergenza. Il presidente eletto Joe Biden ha a sua volta lanciato appelli per interventi pubblici senza indugi e il suo Segretario al Tesoro entrante, Janet Yellen, ha parlato nei giorni scorsi di una nuova “tragedia americana”.

Il nodo dei disoccupati permanenti

Sintomo di queste ferite di periodo è il numero di americani che ha perso il posto in modo permanente. Nelle classificazioni del Dipartimento del Lavoro è salito a 3,7 milioni, in aumento di 2,5 milioni da febbraio a oggi. Il tasso di partecipazione alla forza lavoro scivolato al 61,5%, quasi due punti percentuali inferiore a febbraio. La disoccupazione colpisce inoltre anzitutto chi ha redditi inferiori: i posti considerati a basso salario sono nell'insieme calati del 20% da inizio anno stando ad alcuni studi.

Il riaggravarsi della pandemia

Le pressioni sul mercato del lavoro si sono moltiplicate davanti a nuovo aggravarsi della pandemia. Numerosi stati americani hanno reintrodotto di recente più severe precauzioni sanitarie e limitazioni alle attività, che potrebbero ostacolare il business, in risposta ai numeri record del coronavirus – sia nei casi che nei ricoveri e decessi – in attesa di vaccini la cui distribuzione nella popolazione in generale potrebbe richiedere ancora diversi mesi.