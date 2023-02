Usa, il bubbone del debito: crescerà di 19.400 miliardi in 10 anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

La montagna del debito statunitense crescerà di 19mila miliardi di dollari nei prossimi dieci anni. Ovvero di tremila miliardi più di quanto finora previsto, gonfiato da maggiori costi degli interessi, ma anche di pensioni, salute per veterani e anziani, spesa militare, leggi si stimolo economico.

Stime riviste

La nuova stima è del Congressional Budget Office, l'ufficio di bilancio non partitico del Parlamento. Vi è arrivato calcolando i deficit annuali che progressivamente dobvrebbero aggravare il fardello dell'indebitamento, in assenza di cambiamenti: ammonteranno a 1.400 miliardi quest'anno per poi essere in media pari a duemila miliardi l'anno nel periodo successivo. Nella sua progressione, il totale del debito detenuto dal pubblico, cioè non tra enti federali, sarà equivalente al Pil nel 2024 e pari al 118% dell'output economico nel 2033.

Nuove leggi

Una serie di recenti leggi, soprattutto una forte espansione dell'assistenza ai veterani, aggiungeranno in tutto 1.500 miliardi al debito nell'arco di dieci anni. L'aumento della spesa militare, oggi spinto dal conflitto in Ucraina e dalle tensioni con la Cina, graverà i conti pubblici di un ulteriore passivo cumulativo di 550 miliardi. Gli interessi sul debito, davanti alle strette sui tassi della Federal Reserve, saliranno a 10.400 miliardi nel prossimo decennio, 2.400 miliardi più delle precedenti stime. Nel debito è contato anche l’impatto dei grandi piani di stimolo economico, quali gli investimenti nel settore dei semiconduttori e nella transizione energetica (l’Inflation Reduction Act che contiene la strategia ambientale avrà però effetto positivo per via di nuove imposte e risparmi altrove).

Un fardello che viene da lontano

La spirale del debito viene in realtà da lontano. Si è significativamente aggravata dopo la grande crisi finanziaria ed economica del 2008 e dopo la crisi da pandemia del 2020, che sono state affrontate con ingenti provvedimenti di spesa. Forte impatto hanno avuto anche leggi di sgravi fiscali e il costo dei conflitti in Iraq e Afghanistan, non compensate da nuove entrate.

Un allarme, immediato e per il futuro

Il messaggio del Cbo è chiaro. “Nel lungo termine, le nostre proiezioni suggeriscono che cambiamenti in politica fiscale devono essere effettuati”, ha affermato. Ma non ha lanciato solo un monito di lungo periodo. Ha anche fatto scattare l’allarme su rischi ravvicinati di default – o di paralisi del governo - qualora Washington non faccia i conti con il meccanismo del tetto del debito. Ha indicato che questi pericoli potrebbero materializzarsi tra luglio e settembre. E’ un allarme già espresso dall’amministrazione di Joe Biden.