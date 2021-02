Usa: Camera approva un pacchetto aiuti anti-Covid da 1900 miliardi dollari Il provvedimento è passato con 219 voti a favore e 212 contrari. Nessun repubblicano ha votato a favore. Due democratici, Jared Golden e Kurt Schrader, hanno invece votato contro

(EPA)

Il provvedimento è passato con 219 voti a favore e 212 contrari. Nessun repubblicano ha votato a favore. Due democratici, Jared Golden e Kurt Schrader, hanno invece votato contro

1' di lettura

La Camera dei Rappresentanti ha approvato il piano da 1900 miliardi di dollari messo a punto dall'Amministrazione Biden per contrastare la pandemia e la conseguente crisi economica. Lo ha riferito il New York Times. Il pacchetto comprende 160 miliardi per rafforzare i programmi di vaccinazione e test, 350 miliardi da destinare a governi statali e locali ed un trilione di aiuti alle famiglie attraverso assegni diretti e sussidi di disoccupazione. In particolare, si prevede di aggiungere 1.400 dollari all'assegno da 600 già stanziato da una precedente misura.

I Democratici hanno affermato che l'economia ancora vacillante e il mezzo milione di vite americane perse richiedevano un'azione rapida e decisiva. «Dopo 12 mesi di morte e disperazione, la ripresa americana inizia stanotte», ha detto il parlamentare democratico della Pennsylvania Brendan Boyle poco prima dell'approvazione del piano - dopo la mezzanotte, ora locale - con 219 voti a favore e 212 contrari. Nessun repubblicano ha votato a favore del pacchetto. Due democratici, Jared Golden e Kurt Schrader, hanno votato contro. Gli Stati Uniti hanno superato la soglia dei 500mila morti causati dal coronavirus quattro giorni fa e dall'inizio della pandemia contano 28.486.394 casi di contagio.

Loading...