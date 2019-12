Commercio: Usa, Canada e Messico firmano il testo definitivo del nuovo accordo Usmca

Più di un anno di trattative

Negli Stati Uniti per arrivare a un accordo definitivo sull’Usmca c’è voluto oltre un anno, per le modifiche richieste dai democratici e dai sindacati che hanno preteso e alla fine sono riusciti a modificare l’impianto originario del primo accordo raggiunto nell’autunno 2018.

L’annuncio del 10 dicembre segue poi settimane di intense negoziazioni con il Messico sulle proposte americane di rivedere le regole legate alla produzione e all’export di acciaio e alluminio, di farmaci e servizi legati a internet, oltre alle nuove regole sul lavoro. «Siamo riusciti infine ad arrivare a un accordo. E siamo convinti che è un buon accordo per il Messico, come lo è per il Canada e per gli Stati Uniti», ha detto il presidente Lopez Obrador.

Anche la speaker della Camera Nancy Pelosi annunciando l’intesa sul testo definitivo dell’accordo ha detto «che non c’è dubbio che questo trattato commerciale sia molto meglio del Nafta», ma la versione che è uscita dalla Camera, ha spiegato «è infinitamente migliore di quella iniziale proposta dall’amministrazione». L’annuncio di Pelosi è arrivato nello stesso giorno in cui alla Camera, la Commissione giustizia ha presentato i due articoli con cui accusa di impeachment il presidente Donald Trump per abuso di potere e ostruzionismo della Camera sulla questione dell’Ucrainagate.

Il vecchio Nafta va in pensione

Il Nafta vecchio di 25 anni va dunque in pensione. L’accordo aveva eliminato gran parte dei dazi e delle barriere commerciali tra Stati Uniti, Messico e Canada. I critici dell’accordo Nafta, compreso Trump, ma anche i sindacati e molti parlamentari democratici, lamentavano il fatto che il patto commerciale in questi anni è stato un “job killer” per gli Stati Uniti, ha causato la perdita di tanti posti di lavoro perché ha incoraggiato le fabbriche a delocalizzare oltre il confine sud per capitalizzare i minori costi del lavoro messicani e rispedire poi le merci negli Stati Uniti “duty free” senza nessun tipo di ritorno per il paese.

Il nuovo accordo è più protezionista e rispetta maggiormente le condizioni dei lavoratori. Nancy Pelosi è convinta che non dividerà il suo partito come era stato con il Nafta. Dello stesso avviso i sindacati . «Le nuove regole commerciali sono più giuste per la classe lavoratrice e hanno creato un nuovo standard di riferimento per le future negoziazioni commerciali», ha detto Richard Trumka, presidente del sindacato Afl-Cio. «Il presidente Trump ha aperto i negoziati ma la classe lavoratrice lo ha concluso».