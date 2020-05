Usa, la Casa Bianca prevede almeno 95mila vittime. Obama: Trump disastro totale

Leggi anche La disoccupazione Usa vola al 14,7%. Mai così alta dal Dopoguerra

Il virus alla Casa Bianca

Dopo la sua ultima gaffe, quando ha consigliato di iniettarsi disinfettante per curare il Covid-19, Trump ha sospeso anche le conferenze stampa della task force anti-coronavirus. La task force che la Casa Bianca si prepara a smantellare entro maggio (come ha rivelato il New York Times), e che è guidata dal consigliere scientifico Anthony Fauci: l’immunologo in un’intervista al National Geographic ha smentito che il virus sia stato modificato dagli uomini, o sia sfuggito dal laboratorio di Wuhan che lo stava studiando.

E questo mentre il virus si avvicina sempre di più al presidente americano: dopo le notizie del contagio di un suo “valletto” e della portavoce del vicepresidente Mike Pence, Katie Miller (moglie del consigliere presidenziale Stephen Miller) adesso è il turno dell’assistente personale di Ivanka Trump.

Battaglia sulle elezioni

Nel frattempo la California – spesso apripista di molte battaglie democratiche – diventa il primo Stato Usa a consentire a tutti il voto per posta nelle elezioni presidenziali e parlamentari di novembre. Una sfida aperta a Donald Trump, contrario al voto per corrispondenza perché teme di perdere: agita il timore di brogli, ma soprattutto crede che il voto per corrispondenza aumenti la partecipazione, che in genere favorisce i democratici.

Non si tratta di una modalità di voto esclusiva, ma di un’opzione: chi preferisce andare personalmente alle urne potrà farlo. Oggi un certo numero di Stati consente il vote-by-mail per motivi specifici e documentabili, come le cattive condizioni fisiche o una assenza per ragioni di lavoro. Alcuni, come Oregon e Washington, ammettono solo il voto per corrispondenza. Ma la California – lo Stato americano più popoloso e col maggior numero di “super elettori” – è il primo ad introdurre questa facoltà per tutti a causa del coronavirus, dopo che negli ultimi due mesi molti hanno rinviato o modificato le loro primarie.

L’offensiva democratica

«Nessun elettore dovrebbe essere costretto a scegliere tra la sua sicurezza e l'esercizio del suo dovere civico di votare», ha twittato Hillary Clinton, secondo cui tutti i governatori dovrebbero seguire l'esempio della California.