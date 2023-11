Usa-Cina: tra export e autarchia è sfida sull’intelligenza artificiale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non è solo la conquista di OpenAi. C’è uno scontro più ampio e globale per il predominio nell’Artificial intelligence (Ai). È la battaglia tra Washington e Pechino. Vero! Il presidente Usa Joe Biden e l’omologo cinese Xi Jinping hanno aperto alla possibile limitazione dell’Ai nelle armi nucleari. Sennonché, la nuova Guerra Fredda è nei fatti e viene combattuta su diversi livelli. Uno tra tutti: i componenti hardware legati all’Ai. La riprova? La offre Nvdia. La star dell’Intelligenza artificiale è pronta a produrre tre nuovi chip basati sulla tecnologia H100 per Pechino. La mossa, da un lato, punta a non perdere terreno nel mercato dell’ex Regno di Mezzo; ma, dall’altro, è il tentativo di fronteggiare i divieti imposti dalla Casa Bianca. Quest’ultima, preoccupata – a suo dire – dall’avanzata dell’Artificial intelligence made in China in campo militare, ha dato una stretta all’export dei chip. Già nel 2022, in scia allo scontro tecnologico voluto da Donald Trump, il Dipartimento del Commercio ha vietato la vendita di microprocessori avanzati alle aziende cinese. In particolare: quelli legati all’Ai.

Chip, escalation USA-Cina. Quale ruolo per l’UE?

Washington, però, ha valutato che la stretta era insufficiente: troppe scappatoie. Ecco, allora, un’ulteriore duplice mossa. La prima, come si legge nell’ultima trimestrale di Invida, è lo stop avviato la scorsa Estate all’export verso alcuni Paesi del Medio Oriente (presumibilmente Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti) di tecnologie quali l’A100 e l’H100.

Il motivo? Il fatto che le relazioni hi tech tra gli Stati di quell’area e la Cina si sono rafforzate. Secondo il Carnegie Endowment for international peace, le collaborazioni nella ricerca tra Riyad e Pechino sono salite al 28,31% del totale, superando quelle con Washington. Il timore - evidente - è che si concretizzi il travaso tecnologico - via Medio Oriente – tra Usa e Cina. La seconda mossa, in Ottobre, è invece l’ulteriore giro di vite nelle vendite dirette all’ex Regno di Mezzo. Tra le altre cose, sono stati introdotti controlli e divieti sulle attrezzature per realizzare i chip. L’obiettivo? Evitare che con simili macchinari possa svilupparsi l’Ai, soprattutto a scopi militari.

«Negli ultimi anni - spiega Gianluca Salviotti, docente di digital transformation alla Sda Bocconi – il gap tecnologico tra Washington e Pechino, soprattutto in specifice applicazioni dell’Intelligenza artificiale, è molto diminuito. Ciò detto, però, l’innovazione Usa è ancora un passo avanti». Quindi le limitazioni in oggetto «creano problemi a Pechino».

Anche perché non è solo una questione di Nvdia. Al di là di Amd, la stessa britannica Arm, leader nel disegno delle architetture dei microchip, non autorizza i clienti cinesi all’uso della serie Neoverse V. Cioè: la tecnologia per sfruttare l’Intelligenza Artificiale nel cloud computing.