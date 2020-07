USA-Cina ai ferri corti: chiuso consolato cinese a Houston. Pechino pronta rispondere Escalation senza precedenti nelle tensioni fra gli Usa e la Repubblica popolare. E stavolta le tecnologie di TikTok e Huawei contano davvero poco di Biagio Simonetta

Usa-Cina, Barr accusa Pechino: "Nel commercio, tattiche concorrenziali predatorie"

Escalation senza precedenti nelle tensioni fra gli Usa e la Repubblica popolare. E stavolta le tecnologie di TikTok e Huawei contano davvero poco

3' di lettura

Una escalation senza precedenti. La nuova guerra fredda fra Stati Uniti e Cina fa segnare un nuovo passo, e stavolta non c'entrano niente (o quasi niente) i video di TikTok e le tecnologie di Huawei. Quella odierna è una storia che apparentemente non ha legami con le tensioni crescenti fra i due Paesi. E che invece è solo un tassello di un mosaico ormai molto chiaro e preoccupante.



Lo strano incendio

I fatti: nelle scorse ore la Cina ha annunciato di essere stata costretta dagli Stati Uniti a chiudere i l suo consolato a Houston. Una mossa arrivata dopo un incendio scoppiato nel pomeriggio di ieri, martedì 21 luglio, coi pompieri della metropoli texana chiamati a domare le fiamme nell'edificio della sede diplomatica cinese. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno constatato che stavano andando in fumo intere pile di documenti. «Si sentiva benissimo l'odore della carta che bruciava, Tutti i pompieri circondavano l'edificio ma non riuscivano a entrare» ha raccontato un testimone alla Kprc2, televisione locale che ha filmato per prima l'accaduto.

Un incendio sul quale le autorità stanno indagando, ma che ha già fatto scoppiare il caso. Perché il dipartimento di Stato americano ha fatto immediatamente circolare una serie di dubbi: «Il consolato cinese a Houston – ha detto un portavoce - è stato chiuso per proteggere la proprietà intellettuale americana e i dati privati americani. La Convenzione di Vienna afferma che i diplomatici statali devono rispettare le leggi e le regole del Paese ospitante e hanno il dovere di non interferire negli affari interni di quello Stato». Quali siano i legami fra queste preoccupazioni e l'incendio non è ancora stato chiarito, ma è evidente che siano pesanti.

Pechino pronta a reagire

Pechino ha bollato immediatamente la chiusura come «provocazione». Wang Wenbin, portavoce del Ministero degli Esteri cinese, ha detto che «la Cina condanna fermamente questa azione scandalosa e ingiustificata». E ha fatto intuire che la Cina sta meditando la giusta contromossa.

Secondo la Reuters, Pechino starebbe pensando di chiudere il consolato Usa a Wuhan, edificio già sgombro da quando è esploso il coronavirus. E il quotidiano cinese Global Times, molto vicino al governo di Pechino, ha lanciato uno strano sondaggio su Twitter per chiedere ai suoi lettori quale consolato americano in Cina andrebbe chiuso in risposta ai fatti di Houston.