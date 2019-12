Dazi, Trump firma l’intesa di principio con la Cina: evitati in extremis i nuovi rincari

La Cina resta in silenzio

Il portavoce del ministero del Commercio Gao Feng in una conferenza stampa aveva confermato che «i due team negoziali sono in stretto contatto», aggiungendo di non avere altri dettagli e di attendere progressi nei prossimi giorni. Il funzionario aveva confermato che Pechino è pronta ad acquistare maggiori prodotti agricoli – gli americani chiedono il raddoppio della quota attuale di export, fino a 50 miliardi di dollari l’anno – e il governo sta studiando l’esenzione delle tariffe per le importazioni di soia e di carni suine, di cui il Paese ha bisogno per coprire il fabbisogno interno dopo l’epidemia di peste suina che ha decimato gli allevamenti nazionali. In queste ore i vertici politici cinesi, il presidente Xi Jinping, il primo ministro Li Keqiang e il vice premier Liu He sono impegnati a Pechino nella Conferenza economica centrale per disegnare gli obiettivi della manovra economica per il 2020.



Dall’altra parte, molti funzionari del dipartimento al Commercio e dell’Ufficio del rappresentante al Commercio sono alle prese con la finalizzazione del nuovo accordo commerciale con Canada e Messico, la cui versione definitiva è stata appena firmata a Città del Messico. Trump in serata alla Casa Bianca ha convocato i suoi consiglieri in materia di commercio per fare il punto sui dazi alla Cina in vista della scadenza di domenica e sulla possibilità di arrivare a un primo accordo. Presenti all’incontro il Rappresentante al Commercio Robert Lighthizer, che guida la delegazione negoziale americana, il segretario al Tesoro Steve Mnuchin, il consigliere economico Larry Kudlow, e l’economista Peter Navarro.

Due linee possibili

Dalle prime indiscrezioni erano emersi due orientamenti: Lighthizer, accogliendo le istanze di parte del mondo produttivo e dei mercati, spinge per prorogare la scadenza del 15 dicembre, continuare i negoziati ed evitare un’ulteriore escalation, con l’obiettivo di arrivare a un accordo con la Cina a gennaio, possibilmente prima del discorso del presidente sullo Stato dell’Unione. Mentre Navarro, il falco protezionista dell’amministrazione, a inizio settimana aveva presentato un documento in cui ipotizza uno scenario con l’entrata in vigore dei dazi, senza nessun accordo con la Cina fino alle elezioni del 2020. Un’idea che la scorsa settimana aveva rilanciato lo stesso Trump. Tuttavia nelle ultime ore qualcosa sembra essere cambiato. Il tweet di Trump ne è la conferma. Lo stesso Navarro ha enfatizzato il concetto che l’ultima parola sui dazi spetta al presidente.

