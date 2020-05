Usa-Cina, dopo la guerra verbale timida apertura commerciale. Ma è vera distensione? I rappresentanti commerciali cinesi e americani concordano la creazione per il riavvio della Fase1, siglata a gennaio. Ma lo scontro politico sul Covid-19 resta aspro di Roberto Da Rin

Once Upon a Virus, la Cina prende in giro Trump e gli Usa

2' di lettura

Attacchi duri, accuse reciproche. Due mesi vissuti pericolosamente quelli tra Stati Uniti e Cina. Il Coronavirus ha inasprito i rapporti tra le due superpotenze ma nelle ultime ore si intravede un raggio di sole.

Il ministero del Commercio di Pechino ha fatto sapere che i rappresentanti commerciali cinesi e statunitensi hanno concordato la «creazione di condizioni favorevoli per l’accordo commerciale», Fase 1, firmato lo scorso gennaio.

Leggi anche Di chi è la Luna? Usa e Cina si scontrano anche sulle risorse lunari

«Rafforzare la cooperazione macroeconomica»

Il vice premier Liu He, che aveva guidato i negoziati per conto della Cina, avrebbe avuto contatti telefonici con il rappresentante commerciale statunitense, Robert Lighthizer. «Entrambe le parti hanno affermato che dovrebbero rafforzare la cooperazione macroeconomica e sulla sanità pubblica, sforzandosi di creare un’atmosfera e condizioni favorevoli per l’attuazione dell’accordo economico-commerciale di Fase 1 tra Cina e Stati Uniti, promuovendo risultati positivi», si legge nel comunicato diramato da Pechino, dall’agenzia Xinhua.

La crisi delle economie aiuta la distensione

Business is business. Le economie, quella americana e quella cinese, patiranno gravi danni dal Covid-19 e la ripartenza è una necessità per tutti. È questa la motivazione che spinge le due superpotenze a riprendere un dialogo. Gli attacchi violenti degli ultimi tre mesi, rimangono però aperti. Le accuse di Trump al colosso asiatico di aver diffuso il virus, la contro replica di Pechino, le elezioni presidenziali americane giocate sulla “colpa cinese”, sono tutti capitoli aperti e non facilmente rimarginabili.

La crisi economica intanto non dà tregua e si estenderà, secondo gli analisti, per molto tempo. Ora più che mai, soprattutto all’America, serve riprendersi dalla crisi generata dal coronavirus. Per questo Cina e Stati Uniti si impegnano ad attuare la Fase 1 dell’accordo sul commercio siglato a gennaio.