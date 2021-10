Alta tensione Cina-Taiwan: «La peggiore crisi da 40 anni»

3' di lettura

Si spera che l’incontro vada meglio del summit di Anchorage del marzo scorso, un vero e proprio flop diplomatico. «Ci atterremo all’accordo di Taiwan» ha ribadito intanto il presidente americano Joe Biden, riferendosi alla telefonata del 9 settembre scorso con il presidente cinese Xi Jinping.

Il consigliere per la sicurezza Usa, Jake Sullivan, incontra in Svizzera in campo neutro a Zurigo Yang Jiechi, il funzionario più alto in grado della diplomazia cinese. Oggetto, come ha ribadito la portavoce del ministero degli esteri cinesi, Hua Chunying. «problemi rilevanti». Taiwan, ovviamente. Ma anche il surplus cinese che non accenna a calare: altri 45 miliardi di dollari in agosto, secondo i dati ufficiali.

Il surplus cinese non arretra

Continua a correre, intanto, l’eccedenza commerciale internazionale di beni e servizi della Cina, che in agosto si è attestata a 291,6 miliardi di yuan (pari a circa 45 miliardi di dollari), secondo i dati ufficiali dell’Istituto nazionale di statistica.

La bilancia commerciale è un importante fattore di crescita per un’economia, la Cina nonostante il coronavirus e lo shortage energetico ha continuato a macinare utili dall’import-export, arrivando a detenere grandi quantità di riserve valutarie.

Altro dato positivo per il Paese, gli investimenti in immobilizzazioni nel settore dei trasporti aumentati a quasi 2,2 trilioni di yuan (circa 339,22 miliardi di dollari) nei primi otto mesi dell’anno, secondo i dati ufficiali del ministero dei trasporti (+ 3,2%) grazie alla costruzione di nuove autostrade e all’ampliamento della rete stradale.