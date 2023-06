Usa-Cina, prove di disgelo: Blinken in missione ad alto rischio a Pechino

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha iniziato gli incontri a Pechino. È il primo diplomatico americano di alto livello a visitare la Cina in cinque anni, in un contesto di gelidi rapporti bilaterali e di scarse prospettive per una svolta nella lunga lista di controversie tra le due maggiori economie del mondo. Dopo aver rinviato un viaggio a febbraio in seguito al sorvolo dello spazio aereo statunitense da parte di un presunto pallone spia cinese, Blinken è il più alto funzionario del governo statunitense a visitare la Cina da quando il presidente Joe Biden è entrato in carica nel gennaio 2021.

REUTERS

Il ministro degli Esteri cinese Qin Gang ha accolto Blinken e il suo gruppo all’ingresso di una villa all’interno della Diaoyutai State Guest House di Pechino; i due hanno scambiato due parole in inglese prima di stringersi la mano davanti a una bandiera cinese e a una americana. Dopo essersi diretti in una sala riunioni, né Blinken né Qin hanno fatto commenti di fronte ai giornalisti ammessi ma in seguito il Dipartimento di Stato Usa ha fatto sapere che i colloqui sono stati «franchi», «sostanziali» e «costruttivi» e che il ministro degli esteri cinese ha accettato l’invito di Blinken ad andare a Washington dopo i colloqui a Pechino.

Il nodo principale resta quello di Taiwan, aspetto ribadito nei colloqui dal ministro degli Esteri di Pechino, secondo il quale «la questione di Taiwan è il fulcro degli interessi fondamentali della Cina, la questione più importante nelle relazioni Cina-Usa e il rischio più importante». La Cina, ha riferito il network statale Cctv, «esorta la parte Usa a rispettare il principio della Unica Cina» e ad attuare «l’impegno a non sostenere l’indipendenza di Taiwan».

Durante il suo soggiorno, che durerà fino a lunedì, Blinken dovrebbe incontrare anche l’alto diplomatico cinese Wang Yi e forse il presidente Xi Jinping, cercando di stabilire canali di comunicazione aperti e duraturi per garantire che la rivalità strategica tra i due Paesi non sfoci in un conflitto.

Si prevede che la visita di Blinken aprirà la strada ad altri incontri bilaterali nei prossimi mesi, compresi eventuali viaggi del Segretario al Tesoro Janet Yellen e del Segretario al Commercio Gina Raimondo. Potrebbe anche gettare le basi per incontri tra Xi e Biden in occasione di vertici multilaterali più avanti nel corso dell’anno. Biden ha dichiarato sabato che spera di incontrare il presidente Xi nei prossimi mesi.