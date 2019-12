Usa-Cina: segnali di distensione sui dazi Continuano i contatti per mettere a punto la tregua e Pechino concede esenzioni su alcuni prodotti chimici. La Casa Bianca: «Troppo alto il deficit con la Ue» di Gianluca Di Donfrancesco

Il presidente Usa Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping

Segnali di distensione sull’asse Cina-Stati Uniti, in attesa della messa a punto della tregua che promette di fermare l’escalation tra le due superpotenze. L’attenzione della Casa Bianca ora rischia di spostarsi di nuovo sull’Europa.

La tregua con la Cina

Pechino fa sapere che le parti sono in contatto, con l’obiettivo di arrivare alla firma della così detta «Fase 1» dell’intesa, nella quale Washington abbasserà parte dei dazi imposti sui beni importati dalla Cina e Pechino si impegnerà ad aumentare gli acquisti di prodotti made in Usa.

Il portavoce del ministro del Commercio, Gao Feng, ha però detto che al momento non ci sono dettagli da comunicare.

In ogni caso, il Governo cinese ha deciso di esentare, a partire dal 26 dicembre, alcuni prodotti chimici statunitensi dai dazi imposti lo scorso anno: si tratta di sei categorie di prodotti chimici, tra cui la paraffina, derivato del petrolio che si trova nei cosmetici e negli alimentari. L’esenzione varrà per un anno. In un secondo momento, aggiungono le autorità cinesi, sarà pubblicata un’ulteriore lista di prodotti da alleggerire dalle tariffe.

Secondo Kelly Cui, di Wood Mackenzie, le esenzioni concesse andranno a beneficio di società come Dow Chemical, Exxon Mobil e Chevron Phillips Chemical. Il 6 dicembre. La Cina aveva concesso esenzioni su alcune forniture dagli Usa di soia e carne di maiale.