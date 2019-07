Usa-Cina, si riapre il tavolo sui dazi e Pechino compra soia

Il mercato si fida, ma non troppo: ieri i semi di soia guadagnavano circa mezzo punto percentuale a Chicago, scambiando intorno a 890 cents/bushel, anche il prezzo è risalito del 14% dal minimo da 11 anni toccato a maggio.

In Cina la domanda di soia è crollata a causa di un’epidemia di febbre suina che ha decimato gli allevamenti, uccidendo oltre un milione di maiali. A giugno il gigante asiatico ha importato appena 6,5 milioni di tonnellate dei semi oleosi, l’11,5% in meno rispetto a maggio e oltre il 25% in meno rispetto a giugno 2018 (quando però c’era un forte incentivo a fare scorte, in vista dell’introduzione dei dazi).

Nel primo semestre gli acquisti – quasi tutti dall’America Latina – si sono fermati a 38,3 milioni di tonnellate, in calo del 14,7% su base annua. Nonostante questo i silos restano pieni e i margini di lavorazione della soia sono tuttora molto bassi, addirittura negativi in alcune aree della Cina.

L'ultimo ordine consistente di soia dagli Stati Uniti (che un tempo erano di gran lunga il primo fornitore della Cina) risale al 28 giugno, la vigilia dell’incontro fra Trump e Xi. Il presidente Usa aveva assicurato di aver ottenuto l’impegno ad altri acquisti di prodotti agricoli, salvo denunciare l’11 luglio che Pechino aveva tradito le promesse.

Il segretario all’Agricoltura Sonny Purdue nei giorni scorsi ha fatto i conti: la Cina doveva comprare 20 milioni di tonnellate di soia dagli Usa, ha detto (senza però precisare in quale arco di tempo), ma «se non ricordo male siamo arrivati a 13,67 milioni, non hanno fatto abbastanza e li riteniamo responsabili».